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肯定第一線防疫公僕獻心力　永和民間捐助1萬公升防疫酒精

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▲ 肯定第一線防疫公僕獻心力 永和民間捐助1萬公升防疫酒精。（圖／新北市民政局提供）

▲ 永和區各界發揮愛心，共同捐助1萬公升防疫酒精，市價約200萬元，由民政局長柯慶忠（中）代表受贈。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨新冠肺炎疫情全球蔓延，政府防疫工作面對更多挑戰，永和區各界發揮愛心，共同捐助1萬公升防疫酒精，市價約200萬元，由民政局長柯慶忠代表受贈，並頒發感謝狀，感謝為防疫共盡心力。民政局長柯慶忠也代表市長致贈水果慰勞公所防疫工作人員，落實各項防疫措施，防堵疫情擴散，讓市民安心生活。

民政局長柯慶忠表示，此次共同捐贈防疫酒精的單位有樂華夜市自治會及永和區里長聯誼會顧問團各捐贈1000桶、黃志彰先生捐贈500桶；另外金興發生活百貨永和店協助向酒精製造廠商以每桶成本價550元，合計2500桶，每桶4公升，合計捐助防疫物資市價約200萬元。

▲ 肯定第一線防疫公僕獻心力 永和民間捐助1萬公升防疫酒精。（圖／新北市民政局提供）

▲ 民政局長柯慶忠（左1紅背心者）代表侯市長致贈水果慰勞公所防疫工作人員，落實各項防疫措施。

民政局長柯慶忠感謝永和區地方各界支持市府防疫政策，有慷慨捐助物資、有配合暫緩或停辦大型群聚活動，如宮廟遶境、老人共餐、市民研習課程等，居家檢疫者也在家遵守相關規定，不趴趴走。

永和區長胡合鎔表示，截至3月26日止永和區居家檢疫人數達1029人，每位里幹事平均負責30件居家檢疫個案，除了打電話關懷追蹤，還要代為購物、送餐及關懷包、配合警政協尋等，加上疫情尚未趨緩，心理壓力頗大；但每位里幹事仍秉持積極任事態度，提供居家檢疫者最有溫度的服務。

民政局長柯慶忠除肯定第一線防疫同仁的付出與努力也呼籲，值防疫非常時期，請大家共體時艱，並做好自我防護，出門戴口罩、勤洗手，量體溫等，在自己崗位上，做好萬全準備，守護家園與市民安全。

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