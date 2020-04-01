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同捆兩孩溺亡…孕婦情人節甜喊「愛老公」　臉書PO文停在女兒睡姿

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記者黃翊婷／綜合報導

30歲的吳姓女子31日下午被發現與4歲兒子、2歲女兒溺斃於南投市東山吊橋水域，3人手上以細繩相連，讓接獲通知趕來認屍的林姓丈夫相當難過。雖然事發之前夫妻倆有些小爭吵，但兩人臉書幾乎全是孩子們的生活照，看得出來一家人感情很好，吳女今年2月14日的情人節還PO文稱讚丈夫貼心，「太愛你了」，如今卻留下他面對只剩下自己一人的破碎家庭。

南投母子同捆3屍4命。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▲吳女的臉書封面照片是一家四口的全家福。（圖／翻攝自Facebook／當事人，下同）

據了解，懷有兩個月身孕的吳女31日返回娘家，接著帶上4歲兒子和2歲女兒騎車外出，家人原本以為他們只是出去散散心，但直到傍晚都不見人影，到處尋找也沒有結果，最後等到的卻是3屍4命的悲劇。警方調查，當天傍晚5時許接獲民眾報案，聲稱南投市東山吊橋水域疑似有人溺水，趕到現場一看，吳女及兩名孩童手上以細繩相連，浮在水中，獲救時已經沒有生命跡象，明顯死亡多時，但詳細的死因仍有待進一步調查。

林姓丈夫得知噩耗，急忙趕去指認，看到愛妻和寶貝兒女成了3具冷冰冰的遺體，一度難過到泣不成聲。一向疼愛兒女的吳女，臉書的貼文幾乎都與家人有關，不僅經常分享孩子們的日常生活照片、影片，還會在貼文最下方註記他們的年紀，精確到連天數都有算，最後一篇PO文是3月26日，內容提到兒子、女兒當天早上還沒7點就起床玩耍，中午騎車載女兒去買午餐，沒想到孩子累到直接睡著，讓她覺得好氣又好笑。

南投母子同捆3屍4命。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▼▲在某學校擔任行政人員的吳女，臉書PO文全是對家人的愛與關心。

南投母子同捆3屍4命。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

而在今年2月14日的情人節，吳女也PO出6張丈夫與兒子互動的照片，雖然孩子因病住院，但丈夫特地買了草莓蛋糕前來探視，還幫忙在家照顧年幼的女兒，貼心舉動讓她忍不住直呼「太愛你了」。其他貼文大多也是在記錄孩子的成長，包含女兒學會騎腳踏車、兒子準備上幼兒園等等，有時也會有其他家人入鏡，相處十分融洽。

如今，吳女與孩子們同捆離世，讓丈夫、婆婆以及娘家人都難以接受，原本與朋友相約「有機會能跟大家再一起出去玩」，也成了無法實現的約定。

▼吳女與孩子們獲救時已經沒有生命跡象。（圖／記者張弘昌翻攝）

▲▼南投溺水3死。（圖／記者張弘昌翻攝）

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