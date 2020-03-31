快訊／南投女有2月身孕！細繩綁兒女「3屍4命」溺斃

▲吳女懷有2個月身孕。（圖／記者張弘昌翻攝）



記者張弘昌、鄒鎮宇／南投報導

南投市一名30歲吳姓女子31日下午帶著4歲的兒子及2歲的女兒獨自外出，在東山吊橋下方的水域溺斃。警方表示，吳女懷有2月的身孕，正漏夜傳訊死者丈夫調查。

據悉，吳女懷有2月身孕，返回南投娘家後突然帶著4歲的兒子及2歲的女兒，騎著機車離家外出，讓家人苦尋無果。

警方表示，晚間5時獲民眾報案，得知南投市東山吊橋水域有人溺水，到場才發現吳女及2名幼童浮在水中，並以細繩相連，打撈救起後沒有生命跡象，明顯死亡多時。

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