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「愛的距離是1公尺以上」　清明連假到玉山國家公園抗疫

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▲▼溝明節連假，玉山國家公園管理處以「1公尺以上受的距離」，鼓勵大家到戶外親大自然，防疫又療癒。（圖／玉管處提供，以下同）

▲清明節連假，玉山國家公園管理處以「1公尺以上受的距離」，鼓勵大家到戶外親大自然，防疫又療癒。（圖／玉管處提供，以下同）

記者張弘昌／南投報導

新冠肺肺炎疫情充滿不確定性，清明連續假期除慎終追遠外，在家感覺十分壓「疫」，該去哪裡好呢？玉山國家公園管理處以「1公尺以上愛的距離」，宣導醒清明節連假期間，可到玉山國家公園親近大自然，發現台灣真寶島，有山有海有溫泉，更有廣大的自然美景，待大家到訪探尋。

玉管處宣導清明節掃墓祭祖後，最佳的休閒選擇，可帶著家人走出戶外親近大自然、呼吸新鮮空氣，趁著4天連假一同走訪，防疫用心，又可親近大自然的玉山國家公園，各遊客中心服務據點提供戶外引導解說，也都準備好相應防疫工作，讓大家安心、開心地度過連假。

▲▼溝明節連假，玉山國家公園管理處以「1公尺以上受的距離」，鼓勵大家到戶外親大自然，防疫又療癒。（圖／玉管處提供，以下同）

▲塔塔加遊客中心空拍。（圖／玉管處提供）

玉管處指出，塔塔加位於南投縣的新中橫公路的制高點，不論您在哪個季節抵達海拔2600公尺的山區，都別忘了帶件禦寒衣物。來到這裡可以觀雲賞霧，隨著天氣變暖，草花們也開始盛開了，漫步於高海拔的森林步道，可以看到滿山盛開的馬醉木、杜鵑等。

還有機會巧遇帝雉、冠羽畫眉、火冠戴菊鳥等靈動的鳥兒婉轉鳴唱、一起出來散步的山羌母子檔、在草地上安適覓食的台灣獼猴群，這裡是牠們的家，你「聽見家的聲音」嗎？提醒您除了放慢腳步外，要輕聲別打擾及禁止餵食喔？

想來段思古幽情的古道之旅，玉山國家公園名聞遐邇的八通關古道或是關山越嶺道，都是日治時期開闢來加強管控原住居民的活動情形，歷史隨著時光洪流淹沒，但是不曾消失。

▲▼溝明節連假，玉山國家公園管理處以「1公尺以上受的距離」，鼓勵大家到戶外親大自然，防疫又療癒。（圖／玉管處提供，以下同）

▲山風二號橋空拍。（圖／玉管處提供）

薦想趁連假體驗關山越嶺道民眾，不妨趁著南橫公路通車到天池，健行走一段中之關步道，遙想布農勇士拉荷阿雷的英勇事蹟。台20線南橫公路天池路段，在清明連假取消原4月2日通行管制，也請記得將垃圾帶下山，維護美好的生態環境。

如果規劃到八通關古道，可以背起行囊從花蓮南安走段瓦拉米步道，行走在精緻的石砌古道上，觀賞翠綠動人的蕨類世界。若是從南投信義鄉東埔進入八通關步道健行，經過父子斷崖到雲龍瀑布，也可居高臨下觀賞淳樸的東埔一鄰部落，下山後到東埔溫泉消除旅途疲憊。

▲▼溝明節連假，玉山國家公園管理處以「1公尺以上受的距離」，鼓勵大家到戶外親大自然，防疫又療癒。（圖／玉管處提供，以下同）

▲梅山遊客中心。（圖／玉管處提供）

玉管處表示，園區各據點清明假期打烊，也已加強各項服務。走進玉山國家公園的園區裡，可以感受到大自然神奇的魔力，許多研究證實，森林浴的芬多精及負離子能增加免疫力。

因此，在玉山國家公園的各個遊憩據點，也推出了戶外定點解說、步道情報引導、繪本導讀等，期待大家看見自然美景、透過五感領受大自然、觀察可愛的生物來達到療癒心靈的功效。

▲▼溝明節連假，玉山國家公園管理處以「1公尺以上受的距離」，鼓勵大家到戶外親大自然，防疫又療癒。（圖／玉管處提供，以下同）

▲玉山登山口。（圖／玉管處提供）

玉管處提醒大家，連假期間出遊別忘了防疫重點，保持人際距離1公尺以上，勤洗手且勿摸眼耳鼻，如身體有不適症狀就在家休息。遊客中心都備有酒精可消毒，另提供解說服務，由解說人員或志工們親切地服務大家，也請活動時彼此保持適當的距離，共同享受出遊踏青，親子同樂的好時光。

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