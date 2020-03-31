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上大號撿到iPhone「開門遇失主」　裝傻男敗在手機定位

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記者黃翊婷／綜合報導

桃園余姓男子去年10月16日下午在當地一間購物中心的男廁上廁所，意外撿到一部iPhone，結果剛從廁所走出來就遇到郭姓失主，他聲稱沒有撿到手機，隨即離去。雖然余男矢口否認A走手機，但被桃園地院法官兩度打臉，最後依侵占離本人持有物罪，判處罰金1萬元，得易服勞役10日。

▲▼ios深色模式示意圖,iPhone。（示意圖／ETtoday資料照）

▲郭男上完廁所卻把iPhone忘在衛生紙捲上。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

判決書中提到，郭男2019年10月16日下午1時40分左右進入該購物中心男廁第二隔間，大約5分鐘後走了出來，卻忘了把iPhone帶走，經過10分鐘才想起來並急忙返回，正巧撞見余男從第二隔間走出來，於是開口詢問，「有沒有在廁所內的衛生紙上看見我的手機」，對方回答沒有並打算離開，他不放棄，希望對方一起幫忙到櫃檯指認，看看更早之前是否有其他人使用廁所，結果到了櫃檯卻遭到拒絕。

余男辯稱，當時自己是去廁所大便，看到衛生紙捲上有一部iPhone，就把它拿走，出來時遇到郭男，「我雖然有撿到手機，但我不認識他，所以當他詢問時我才說沒有，後來因為要工作，來不及把手機送到警局或是購物中心的服務櫃檯。」

▲▼廁所。（圖／記者陳俊宏攝）

▲余男在廁所撿到手機。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案無關）

桃園地院法官認為，余男明知手機是他人忘在廁所的物品，失主也隨即返回現場尋找，當下幾乎可以認定郭男就是手機的主人，這與認不認識失主沒有任何關係，況且如果他趕著要去上班，當下立即返還就可以了，何必先陪同前往櫃檯再離開，說詞自相矛盾，也不合常理。

法官接著指出，余男聲稱是因為忙工作來不及把手機送到警局，但事發3小時後手機定位功能卻顯示他出現在附近一間通訊行，長相也被店家監視器拍下，一進門就表明要變賣手機，聽到業者要求出示身分證，又拒絕離去，上述種種行為都和他自己的說詞不符，加上犯後毫無悔意、態度不佳，最後依侵占離本人持有物罪，判處罰金1萬元，得易服勞役10日，全案仍可上訴。

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