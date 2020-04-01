台中拒絕檢疫落跑夫妻無房產　執行署「這一招」家屬馬上來付30萬

▲居家檢疫中的江姓夫妻飛金門想小三通到廈門被阻，日前遭開罰30萬沒繳竟從桃機飛出國，他們的家屬31日下午已為他們繳清罰款。（圖／金門縣政府提供）

記者白珈陽／台中報導

家住新北市、戶籍設在台中市的江姓夫妻，2月間從廈門返台拒絕居家隔離，竟偷搭飛機到金門打算走小三通到中國，當場遭移民署官員攔阻，氣得飆罵「媽的」、「沒有病也給你們餓死了」，再次返台後新北市衛生局共開罰30萬元，但這對夫妻卻不繳罰款又落跑出境，行政執行署台中分署祭出鐵腕，予以限制出境並扣押保單，招式湊效，3月31日下午家屬已到郵局繳清罰款。

一對年約5、60歲的江姓夫妻，2月2日從廈門返台，理應進行14天自主隔離，卻在2月6日搭飛機到金門，想走小三通到中國，遭到移民署官員攔阻，當場飆罵「媽的」、「你們要防疫，我們吃什麼？沒有病也給你們餓死了」等語。新聞報導一出引起社會撻伐，他們居住地新北市衛生局也對2人分別開罰15萬元。

豈料，江姓夫妻竟在19日跑到桃園機場搭飛機離境，新北市衛生局得知2人沒繳罰款就出國，加上2人戶籍設在台中市，3月16日將案件移送行政執行署台中分署執行。

台中分署經查發現，江姓夫妻名下沒有財產、存款、房屋及土地，但有人壽保險，遂進行查扣，並限制2人出境，待他們返台之後，須繳清罰款才能再度出境。經媒體大幅報導後，3月31日下午5時許台中分署接獲2人家屬致電，告知已到郵局將30萬元罰款繳清，並提供繳款證明。

台中分署表示，江姓夫妻未進行居家檢疫落跑又拒繳罰鍰，顯為不良示範，嚴重影響我國防疫工作。因應「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」行政執行案件已成立專案小組，一定優先並迅速依法全力強制執行，提醒民眾務必遵守居家檢疫或隔離等之措施，勿再心存僥倖以避免受罰，否則將面對被強制執行剝奪人身自由及財產的後果，不可不慎。

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