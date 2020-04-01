　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

居檢落跑罰15萬不繳錢！執行署強押「這張紙」　他趕緊繳清15萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲南投進行居家檢疫卻外出，彰化分署執行扣押保險金隨即繳清15萬元罰緩。（圖／法務部行政執行署彰化分署提供）

▲南投違反居家檢疫外出，彰化分署找不到人只好扣押高額保險金。（圖／法務部行政執行署彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

法務部行政執行署彰化分署，受理南投縣政府3件移送居家檢疫民眾外出裁罰，日前已經完成2件，彰化分署查訪發現第3件吳姓義務人不住在南投，但名下有投保高額保險，因此立即於3月25日發扣押命令扣押保險給付，吳姓義務人得知保險給付被扣押後，立即在3月31日一次將15萬元罰鍰清繳完畢。

▲全國首位比丘居檢從台中跑到花蓮，遭罰1萬元。（圖／法務部行政執行署彰化分署提供）

▲南投比丘進行居家檢疫卻外出。（圖／法務部行政執行署彰化分署提供）

南投縣移送彰化分署執行居家檢疫外出趴趴走的有3件，除了完成吳姓義務人外，彰化執行人員於3月25日到黃姓義務人住處執行，他當場同意先繳納2千元，剩餘的8千元則願意分2期繳納完畢。另一位被裁罰一萬元的陳姓義務人是一位比丘，從台中跑到花蓮，於3月26日在埔里鎮公所先行繳納2千元，並願意將剩下的8千元分4期繳納完畢。

▲違反居家檢疫男現場繳納罰緩。（圖／法務部行政執行署彰化分署提供）

▲南投進行居家檢疫卻外出現場繳納罰緩。（圖／法務部行政執行署彰化分署提供）

彰化分署指出，彰化分署轄區包括彰化及南投兩縣市，截至3月31日止，有關違反新冠肺炎並已裁罰的案件，南投3件，彰化10件共有13件，目前僅有南投縣政府將該縣府所有裁罰成立且可移送的3個案件都移送彰化分署執行，且全部成功執行完畢。

彰化分署誠摯的呼籲大眾，防疫如作戰，所有人都應遵守相關防疫規定。一旦違反，行政執行分署必然一視同仁，依法執行。

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
快訊／恭喜二伯生啦！　「蔡波能」愚人節報到
台中拒檢疫落跑夫妻無房產　執行署「這一招」家屬馬上來付30萬
史上最大降息潮！11家壽險公司砍宣告利率　逾千張利變保單回饋
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／雲林斗六一處民宅3樓鐵皮加蓋火災　火舌竄出

高院愚人節撤銷遠航張綱維800萬交保　台北地院4/2上午重開羈押庭

派出所長搬4大箱口罩遭投訴有特權　桃園警：廠商送的！已退回

百業蕭條悶壞了「網路賭博最夯」　藏身商業大樓日營收1億元

「沙鹿1死6傷車禍」BMW男超速又酒駕結果是…飭回　檢：他積極談和解

她走入海中遭叫住！轉頭改咬舌又被擋　台東女氣炸拿石頭砸人

江湖救急2萬就好！勒索9校法學教授　他列81人名單...跳過「政大葉問」

獨／伯朗大道租車業踢爆同行「惡劣潛規則」　看金城武樹「強制」10m來1次

台中拒絕檢疫落跑夫妻無房產　執行署「這一招」家屬馬上來付30萬

居檢落跑罰15萬不繳錢！執行署強押「這張紙」　他趕緊繳清15萬

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

ZICO名牌「五分鐘被金鍾國撕三次」　超悽慘下場..李光洙爆氣：乾脆躲起來！

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

89歲隔離爺首見初生女娃超喜悅　眼睛發亮輕拍玻璃：挖欸金孫啊

快訊／雲林斗六一處民宅3樓鐵皮加蓋火災　火舌竄出

高院愚人節撤銷遠航張綱維800萬交保　台北地院4/2上午重開羈押庭

派出所長搬4大箱口罩遭投訴有特權　桃園警：廠商送的！已退回

百業蕭條悶壞了「網路賭博最夯」　藏身商業大樓日營收1億元

「沙鹿1死6傷車禍」BMW男超速又酒駕結果是…飭回　檢：他積極談和解

她走入海中遭叫住！轉頭改咬舌又被擋　台東女氣炸拿石頭砸人

江湖救急2萬就好！勒索9校法學教授　他列81人名單...跳過「政大葉問」

獨／伯朗大道租車業踢爆同行「惡劣潛規則」　看金城武樹「強制」10m來1次

台中拒絕檢疫落跑夫妻無房產　執行署「這一招」家屬馬上來付30萬

居檢落跑罰15萬不繳錢！執行署強押「這張紙」　他趕緊繳清15萬

逼近二戰罹難數！白宮預測「10-24萬人」死於疫情　川普：未來2周會很痛苦

繼七言絕句後　徐國勇影片教學「防疫動茲動」

美國拒絕進口中國KN95口罩　華春瑩記者會上回應了

金在中「瞎扯得了新冠肺炎」…神隱6hrs後首發聲！　反省道歉：犯了不該犯的錯

好大膽！女星含水噴「綜藝教父」滿臉　梁赫群羨慕：多少人的夢想

曾和蕭敬騰飆歌...《聲林》神正3選手宣布「組女團」強勢出道！

國名為何？陳玉珍嗆「帶人民修憲啊」　蔡英文6字回應：最大共識

財稅紓困2.0／紓困補助、醫護人員危險津貼擬免稅　財稅加碼一次看

沒口罩不能搭車！中年大叔「硬戴」兒童口罩進車站　耳帶斷了大嘆：好想回家

快訊／雲林斗六一處民宅3樓鐵皮加蓋火災　火舌竄出

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

南投3屍4命關鍵曝！夫妻疑為第3胎生不生爭執

他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元　後來交往變情侶同居

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

桃園男睡朋友妻10年：她也是歡喜啦

竹東少女姦殺命案　「冥王」定讞

台中BMW男酒駕連撞5車　1死6傷

手綁細繩！南投母子3人溺斃亡

南投孕婦「繩捆2子」溺斃！夫見3人遺體崩潰痛哭

漁光島激情片再爆第3彈！警喊話：別再傳了

連千毅求交保！批「政治力介入」點名韓國瑜

影／恐怖大叔拿安全帽猛K女店員　網激憤肉搜

落跑夫妻30萬罰款家屬代為繳清

更多熱門

相關新聞

西班牙累積確診突破10萬

西班牙累積確診突破10萬

根據西班牙衛生部公布的數據指出，新冠肺炎（COVID-19）的累積確診病例達到102,136例，這是繼美國、義大利之後第三個突破10萬例的國家，而且在過去24小時內的新增死亡病例也達到了864例，新增死亡病例連續5天超過800例，累積死亡病例9053例，就總死亡人數而言，西班牙是世界第二大受災國家，僅次於義大利。

落跑夫妻30萬罰款家屬代為繳清

落跑夫妻30萬罰款家屬代為繳清

北車女學生沒口罩無法返鄉…馬尾妹秒掏出2片送她

北車女學生沒口罩無法返鄉…馬尾妹秒掏出2片送她

無症狀患者逃不過抗體檢測

無症狀患者逃不過抗體檢測

環保署：亂丟口罩最高罰6千

環保署：亂丟口罩最高罰6千

關鍵字：

新冠肺炎南投居家檢疫扣押

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

被陳時中稱讚！女記者超兇美照起底

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

徐小可「提水果籃」月子中心找閨蜜　好友老公氣炸斷交

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

南投3屍4命關鍵曝！夫妻疑為第3胎生不生爭執

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

金在中說謊確診惹惱全球！「離譜道歉全文」曝光

快訊／蔡英文：未來提供1000萬片口罩給疫情嚴重國家

快訊／JYJ金在中確診新冠肺炎！

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面