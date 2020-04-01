居檢落跑罰15萬不繳錢！執行署強押「這張紙」　他趕緊繳清15萬

▲南投違反居家檢疫外出，彰化分署找不到人只好扣押高額保險金。（圖／法務部行政執行署彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

法務部行政執行署彰化分署，受理南投縣政府3件移送居家檢疫民眾外出裁罰，日前已經完成2件，彰化分署查訪發現第3件吳姓義務人不住在南投，但名下有投保高額保險，因此立即於3月25日發扣押命令扣押保險給付，吳姓義務人得知保險給付被扣押後，立即在3月31日一次將15萬元罰鍰清繳完畢。

▲南投比丘進行居家檢疫卻外出。（圖／法務部行政執行署彰化分署提供）



南投縣移送彰化分署執行居家檢疫外出趴趴走的有3件，除了完成吳姓義務人外，彰化執行人員於3月25日到黃姓義務人住處執行，他當場同意先繳納2千元，剩餘的8千元則願意分2期繳納完畢。另一位被裁罰一萬元的陳姓義務人是一位比丘，從台中跑到花蓮，於3月26日在埔里鎮公所先行繳納2千元，並願意將剩下的8千元分4期繳納完畢。

▲南投進行居家檢疫卻外出現場繳納罰緩。（圖／法務部行政執行署彰化分署提供）

彰化分署指出，彰化分署轄區包括彰化及南投兩縣市，截至3月31日止，有關違反新冠肺炎並已裁罰的案件，南投3件，彰化10件共有13件，目前僅有南投縣政府將該縣府所有裁罰成立且可移送的3個案件都移送彰化分署執行，且全部成功執行完畢。

彰化分署誠摯的呼籲大眾，防疫如作戰，所有人都應遵守相關防疫規定。一旦違反，行政執行分署必然一視同仁，依法執行。

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