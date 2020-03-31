姚明現身北京「方艙」捐血　400毫升助抗擊疫情

▲姚明在北京響應捐血。（圖／取自北京電視台冬奧紀實頻道）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情期間，大陸街上人潮驟減，也讓一般醫療用血無法得到補充。據北京電視台報導，正忙著研究CBA復賽議題的中國籃協主席、前NBA火箭隊球星姚明，於今天率籃協12名工作人員，一同到北京東直門的「獻血方艙」捐血，姚明成功捐獻400毫升的血液。



該電視台冬奧紀實頻道稱，姚明和12名中國籃球協會工作人員，參加義務獻血活動，目的是為了抗擊疫情。在此之前，姚明還曾先後三次，組織CBA為武漢捐款、捐物資。

▲姚明與中國籃協成員捐血後合影。（圖／取自北京電視台冬奧紀實頻道）

北京市「首都獻血」還同時呼籲，希望在疫情期間，廣大的市民朋友、黨政機關、企事業單位、社會團體能行動起來，一起奉獻愛心，挽救生命。

值得注意的是，由中國籃球協會主辦的大陸職籃CBA聯賽，因為近期全球疫情局勢轉變，原訂復賽日期從4月15日，一路延到5月初，加以中國官方在28日發布旅遊禁令，暫停外國人入境，也讓許多球隊的洋將、外籍教頭可能受到影響。

目前，亞洲的日本B聯賽、南韓KBL以及東南亞聯賽ABL均已全面停賽，ABL聯賽的台灣球隊、富邦勇士洋將梅奧（OJ Mayo）轉簽約CBA遼寧飛豹，已於26日抵達上海，另CBA北京首鋼台裔美籍球員林書豪於19日，在社群網站貼出自己抵達北京，備戰大陸職籃聯賽的消息。

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