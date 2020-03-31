蘇貞昌嗆陳玉珍「沒資格當國會議員」　國民黨團要求道歉：此刻無須舞弄統獨意識

▲蘇貞昌、陳玉珍。（合成圖／記者李毓康、徐斌慎攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委陳玉珍30日在質詢中稱「中華民國是一個國家，但台灣不是」，遭行政院長蘇貞昌重批「沒資格當國會議員」。對此，立法院國民黨團給予最嚴厲的譴責，痛批蘇貞昌無視自己是中華民國行政院長的身分，反嗆陳玉珍沒資格當國會議員，要求他必須向陳玉珍及國人道歉。

陳玉珍30日在立院質詢時提及「中華民國是包括台澎金馬，中華民國是一個國家，但台灣不是…」，此番言論遭蘇貞昌嗆「那她（陳玉珍）就沒資格當國會議員」。陳玉珍31日受訪時回擊，國家叫中華民國，憲法寫很清楚，中華民國是包括台澎金馬，直言「他是說我沒有資格當台灣國的國會議員，但我不是台灣國的國會議員，我是中華民國的國會議員」，雙方隔空互嗆。

對此，立法院國民黨團表示，蘇貞昌院長是中華民國的行政院長，而非「台灣國」行政院長，並再次強調，中華民國是一個主權獨立的國家，中華民國治權包含台灣、澎湖、金門、馬祖，「民進黨完全執政4年，倘若要更改國號、國名，以國會多數席次優勢，只要透過合法的修憲程序，交由民意來決定，不要說一套、做一套，欺騙百姓。」

國民黨團強調，在疫情嚴峻當前，請蘇貞昌關注防疫工作，專心解決疫情帶來對台灣經濟衝擊的影響，找出對策，帶領民眾度過防疫關口，勿須在此刻舞弄統獨意識，無助於台灣渡過難關。