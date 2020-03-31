「陷入黨派攻擊沒意思」　蘇貞昌：廢止印花稅不列政院優先法案

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

財政部去年下半年推出4大財經法案，包含修正《稅捐稽徵法》提高重大逃漏稅的處分、廢止《印花稅法》、復康巴士免徵貨物稅延長以及降低權證造市證交稅，最終皆未能於立法院會期內順利三讀。行政院長蘇貞昌31日表示，因為屆期不連續，現在行政院沒有將廢除印花稅列為優先推動事項，「本來好好一件事情，後來陷入黨派攻擊我就覺得沒意思」。

行政院會去年9月12日審查通過《印花稅法》廢止案，財政部當時指出，為消除印花稅課徵產生5大實務爭議，並減少對納稅義務人交易過程干擾，財政部擬具「印花稅法廢止說明」陳報行政院審查，於12日第3668次院會決議通過。蘇貞昌則強調，地方稅收減少部分，中央將會全額補足。

蘇貞昌31日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，台灣民眾黨立委張其祿質詢時關切，行政院上會期通過《印花稅法》廢止案，但最終未能在立法院三讀通過，因屆期不連續，詢問行政院是否續推廢除《印花稅法》。

▲台灣民眾黨立委張其祿。（圖／記者林敬旻攝）



對此，蘇貞昌表示，廢止印花稅是全國財政會議時做的結論，也是多年來不分黨派在立法院一再提案，「既然屆期不連續，現在政院倒沒有以這個作為優先」。

蘇貞昌強調，他不認為上個會期推出廢止《印花稅法》是個錯誤，上次也是因應各界的反應，後來卻變成黨派利用這個來攻擊，「過去主張的人，等到政府要推，反而站出來反對」。

蘇貞昌說，廢除印花稅本身沒錯，只是該有什麼配套、方法，行政院去年提案時，很多縣市不明究理地反對，也不參與討論，以為是「中央請客、地方買單」，但當時並沒有這樣。

蘇貞昌說，基於屆期不連續，行政院沒有把廢止《印花稅法》作為優先推動事項，「本來好好一件事情，後來陷入黨派攻擊我就覺得沒意思」，連當初主張的相關工商業界也都變成這樣做法，他覺得存在很多誤會，所以不是現在的優先事項。

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