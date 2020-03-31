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羅智強不滿蘇揆批陳玉珍　反嗆蘇貞昌是「嘴皮子台獨」

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▲國民黨台北市議員羅智強。（資料照／記者黃國霖攝）
▲國民黨台北市議員羅智強。（資料照／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委陳玉珍30日一句「台灣不是國家」，讓行政院長蘇貞昌直批「她沒資格當國會議員」，而這段回應也引發政壇口水戰。對此，國民黨台北市議員羅智強31日臉書發文認同陳玉珍，並反嗆蘇貞昌「嘴皮子台獨」，沒資格批評陳玉珍，也沒資格當行政院長。

陳玉珍31日上午澄清，憲法寫得很清楚，國家是中華民國包括台澎金馬，「但我不是台灣國的國會議員，我是中華民國的國會議員」。

羅智強今天也發文聲援認同陳玉珍說法，直酸蘇貞昌批陳沒資格當國會議員，就是民進黨現在的「嘴皮子台獨」。羅解釋，從法律來看，我們的國號是中華民國，而《兩岸人民關係條例》也明確定義台灣地區是指台灣、澎湖、金門、馬祖及政府統治權所及之其他地區，大陸地區則是指台灣地區以外的中華民國領土。

「換句話說，台灣加大陸才是中華民國領土的完整範圍，只講『台灣』，當然不能代表中華民國」，羅智強痛批，蘇貞昌不認同，要搞法理台獨，「那你修法嘛，不要講修憲那麼高難度的，就《兩岸人民關係條例》這一條「大陸地區是中華民國領土」，趕快修法，趕快實現法理台獨啊！」

羅智強再說，事實上蘇貞昌不敢也做不到，「法理台獨」只是民進黨騙票的工具，「那你憑什麼說陳玉珍沒資格當國會議員，應該是你蘇貞昌，沒資格當行政院長吧！」

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