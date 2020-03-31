槓上蘇貞昌！　陳玉珍：你是台灣國，還是中華民國行政院長

▲國民黨籍立委陳玉珍。（圖／記者葉小金翻攝）

記者葉小金、趙蔡州／金門報導

繼「抱緊處理」與「夾手他人」的話題立委陳玉珍，30日在質詢中稱「中華民國是一個國家，但台灣不是」，遭行政院長蘇貞昌開嗆「沒資格當國會議員」，不過她也反嗆蘇貞昌是「台灣國的行政院長還是中華民國的行政院長」，根本不配當「中華民國的行政院長」，不是只有民進黨認為中華民國是一個主權獨立的國家，國民黨也認同的。

國民黨立委陳玉珍一直以來就是一個話題人物，諸如「抱緊處理」到「夾手他人」等事件，在金門地區也備受討論，不過她為鄉親爭取醫療、解決交通需求和被軍方占用土地等選民服務，獲得地方鄉親認可。這次陳玉珍在質詢中稱「中華民國是一個國家，但台灣不是」，中肯的解讀獲得不少人認同。

陳玉珍30日在內政委員會質詢陸委會時，針對兩岸特區的議題與陸委會主委陳明通交鋒。陳玉珍提到，兩岸應該有更多的善意，很多金門民眾都經歷過戰爭，更希望兩岸和平，陳明通卻覺得是北京的問題，北京沒有釋出善意，仍然不願意放棄武力對台。

▲陳玉珍反問蘇貞昌：「你是台灣國的行政院長，還是中華民國的行政院長。」（圖／記者葉小金翻攝）

陳玉珍指出，先前中日關係也不好，現在卻因疫情雙方釋出善意，使得兩國關係變好，陳明通則反問她，國會質詢過程北京都會監看，她是否敢跟北京政府說，中華民國是一個主權獨立的國家，請他們尊重中華民國存在。

陳玉珍強調，她的立場一直都沒有變，中華民國是一個主權獨立的國家。中華民國是一個國家，但台灣不是一個國家，台灣是地名，中華民國治權包含台灣、澎湖、金門、馬祖。陳玉珍直言，民進黨完全執政已經準備邁向第五年了，要改國號、國名請自便，她不反對修憲正名，要用什麼國名可以由民意決定，只要名實相符，千萬不要說一套、做一套，欺騙百姓。