俄冬宮博物館入駐天貓　線上逛展買「孔雀報時鐘」

▲俄國冬宮博物館裡的「貓管理員」。(圖／取自byaki.net)



記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸電商平台天貓公布最新數據，截至目前，包括北京故宮博物院、國家博物館、頤和園，以及大英博物館與大都會藝術博物館等，全球已有28家博物館入駐天貓，供用戶在疫情爆發期間，可以透過線上遠距觀展。

《中新社》報導，全球四大博物館之一的俄羅斯艾爾米塔什博物館（The State Hermitage Museum）也在29日加入天貓「雲直播」的行列，這間博物館也就冬宮博物館，是俄羅斯版「武則天」—葉卡捷琳娜女皇打造的私人博物館，館內有300萬件藏品，包含許多達文西、畢卡索等大師作品。

天貓新文創團隊相關負責人表示，在其團隊的牽線下，冬宮博物館與周大生等18個中國品牌合作，加速開發了50款跨界文創產品，包含鎮館之寶「孔雀報時鐘」的IP款項鍊等。

▲天貓為海外博物館搭建銷售平台。（圖／翻攝天貓）

報導指出，天貓在2019年1月啟動「新文創計劃」，開發文創IP，透過大數據預測消費者喜好，天貓協助博物館連接平台的品牌商家、孵化新商品。以首個進駐天貓海外博物館品牌的大英博物館為例，當初入駐短短16天，在天貓首發的商品就全部售罄，之後每年銷售額都保持2.5倍以上的成長。

清華大學文化經濟研究院去年8月和天貓聯合發佈《新文創消費趨勢報告》，當中顯示，過去一年，透過網路「逛」博物館的人次，是中國境內博物館接待人次的1.5倍，其中有1億用戶是「90後」。

▲大英博物館是最早進駐天貓的為海外博物館。（圖／翻攝天貓）