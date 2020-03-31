武漢大型商場重新營業　護膚、化妝專櫃最受青睞

▲武漢商場重新營業後，最受歡迎的是化妝、保養品專櫃。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

武漢市各大型商場、百貨昨（30日）起恢復營業。重啟後的商場人流雖不若以往，進去前也都得掃碼測溫，部分民眾仍趕在第一時間進商場感受一下久違的逛街氣氛。陸媒報導，化妝、護膚品專櫃尤受青睞。武漢協和醫院一名護士，專程前去選購護膚品，她表示，「戴了兩個多月口罩，臉上被勒出了很深的印痕，皮膚也有些過敏。」

▲逛街民眾進入商場前得先測量體溫，確認沒發燒才能進入。（圖／翻攝中新網）

《中新網》報導，住在漢口的夏女士提到，疫情期間不能出門，化妝品都不夠用，「這次來了一定要『買買買』，除了自己買化妝品，也要幫家人買衣服。」

在家宅超過60天的的趙女士則是為了替自己購買翡翠，才到商場購物。她提到，疫情期間只能網上選購，也不能試戴，「首飾還是要到商場裡試過了才知道，今天一開門我就來了。」

▲武漢目前已經有超過1萬家餐館恢復外賣業務。（圖／翻攝武漢發布）

除了化妝品專櫃，專賣熟食的賣場也恢復營業，雖然仍不能進店用餐，不過，外界熟悉的武漢熱乾麵、奶茶等店家外賣生意卻異常火爆。據悉，目前武漢已經有超過1萬家餐館恢復外賣業務，每日的外賣單量超過10萬份。

武漢市餐飲協會會長劉國梁表示，在全市復工復產的大前提下，催生更多的外賣需求，「復工復產也將為武漢餐飲業按下加速鍵。」

▲民眾排隊進入商場，保持1公尺的安全距離。（圖／翻攝中新網）

據了解，武漢市幾條知名的商業街，江漢路步行街、光谷商圈、街道口商圈等，有望於4月初全面恢復營業。不過，市內除實體商場恢復營業外，「雲交易」同樣在復蘇。漢口北國際商品交易中心28日全面復市，市場內服裝、食品、鞋業等經營戶變身網絡主播，透過線上平台賣貨，創造更多商機。



