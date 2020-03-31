病好了...更可怕的敵人是歧視　肺炎痊癒者談「社交恐懼」

▲新型冠狀病毒引發的肺炎疫情肆虐，與社交距離一同拉遠的，還有人心。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

回想起出院那天，我問司機「能不能把我送到地下車庫？」他回，「不行，我只能把你放在大門。」還加了一句，「你還知道怕醜。」作為一名新冠肺炎痊癒者，家住武漢的張懷親（化名）回憶起數日前的那場對話，心情仍有點激動，她坦言，當時曾想下車回康復驛站，因為「那裡沒有人歧視我們。」

新冠肺炎疫情自去年底開始，於中國大陸肆虐，近期更於歐美迅速蔓延，在疫病傳播、生死之際，跟著社交距離一同拉遠的，還有人心。據陸媒《新京報》，採訪身處疫情最早的重災區—湖北武漢的一名痊癒者，說起兩個多月來的經驗，確實有些殘酷。

▲新冠肺炎痊癒者張懷親從康復驛站離開前，與醫護人員和其他康復者一起合影。（圖／翻攝自新京報）

武漢人張懷親今年51歲，在初期疫情肆虐的短短一周內，她接連失去父母，自己也中招。她回憶，1月13日時，自己曾去過華南海鮮市場附近的超市，於1月15日出現咳嗽、發燒等症狀，但「那時候對新冠肺炎沒有認識，以為是普通發熱」，最後一起辦年貨的父母，也發燒了。

到1月26日早上，父母輾轉了3家醫院才看到病，1月30日作核酸檢測，2月2日確診當晚，「媽媽就斷氣了」，然後原本是部隊的空降兵，體質很好的爸爸也每況愈下、呼吸困難，直到2月5日凌晨轉送到湖北省人民醫院東院，「那是我見我爸爸的最後一眼」，2月9日上午他就走了。

張懷親坦言，自己其實從1月15日後，就沒有症狀了，直到2月20日，才作為確診患者的密切接觸人員，被要求去隔離點隔離，第一天哭了一晚、絕食了一晚，甚至想過自殺。第二天晚上，張懷親被通知確診，屬於輕症者，然後被轉到江漢經濟開發區方艙醫院。

▲肺炎痊癒者回首當年在方艙醫院、康復驛站的日子，醫護人員陪伴給他們許多動力。（圖／翻攝自新京報）

她回憶，知道確診消息的一瞬間是害怕的，甚至想起爸爸媽媽，既思念也為他們難受，直到與病友互相交流、身著防護服的醫護人員陪伴，才慢慢不再封閉自己，直到從方艙醫院痊癒出院，到所謂的「康復驛站」隔離，站方甚至在她3月19日離開驛站當天，剛好組織了一場羽毛球賽。

但痊癒並經隔離期滿回家後，新的挑戰降臨，張懷親回憶起接送司機的話，那時候非常難接受，她甚至說了「我要下車，我要回康復驛站，那裡沒有人歧視我們。」後來在社區管理員的溝通下，把車子開到地下車庫，從那邊坐電梯上樓回家。

有了這個經驗，儘管當地出入管制陸續解封，她坦言，「目前我還沒有出門，我還是很怕的」，包括復工後如何面對同事，疫情結束後的社交，都可能受到很大影響。張懷親甚至覺得，「我可能不會主動跟人家社交了，或者說我的社交範圍可能會侷限於病友圈。」因為彼此能互相理解，對社會上的其他人，第一，怕讓人家為難，第二，也不想給人家歧視自己的機會。

她補充，自己最後選擇捐獻血漿，希望能對醫護人員和仍未康復的患者提供幫助，這幾天有鄰居送來物資，也有人對他說「歡迎我回家」，心裡才比較踏實。回憶這段時間，她坦言，「最深的體會就是感恩，也希望把愛傳遞出去。」

▼肺炎疫情延燒下，各地於爆發初期均採取各種封鎖措施，避免非必要的人員往來、接觸。（圖／路透社）

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