香港病患7天內暴增「病房飽和了」！有人4天前已確診…沒床位只好在家等

▲香港疫情嚴峻。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港新冠肺炎疫情仍然嚴峻，昨日（30日）新增逾41宗確診個案，累積增至683宗，直逼700大關。大幅增加的患者令公立醫院的負壓隔離病房不堪重負。據香港衛生署資料，截至3月30日晚，共有41人處於「待入院」狀態，等候時間最長的一名患者，更是4天前就已確診。

近期香港出現多起確診者無法立即住院的情況，與確診病例快速增加有關。根據香港衛生署資料，截至30日，香港累計確診病例達到682例，近一周來就增加了326例。

香港衛生署衛生防護中心資料顯示，截至30日晚的41名「待入院」確診者中，29人是30日當天確診，11人為29日確診，另有1人早在27日就已確診。不過，確診患者等候入院的情況連日來均有發生，27日出現31名、28日為44名，29日更多達51名。

香港特首林鄭月娥31日上午坦言，確診者無法立即住院的情況「不理想」，醫院隔離病房有限，不排除將接近康復的確診病人轉往檢疫中心治療。香港本周內會陸續啟用400張二線隔離病床，預計可舒緩目前床位緊缺的情況。

▲香港壓隔離病房不堪重負。（圖／路透社）

對於有確診患者沒有被安排立刻送院，香港醫院管理局行政總裁高拔升30日回應，隔離病床使用量緊張，需要預留部分病床照顧病情較嚴重的患者。

香港醫管局總行政經理劉家獻30日表示，香港公立醫院目前1012張負壓隔離病床的使用率為65%。不過根據《文匯報》援引公共醫療醫生協會會長馬仲儀的話表示，65%的使用率是一個「不準確」的說法，因為包括了成人、兒童及深切治療（重症監護室）隔離病床的平均使用量。

1012張負壓病床中有820張主要接收成人，馬仲儀指出，即使病床使用率達八成其實已差不多飽和，因為剩下的兩成要作流轉之用。

此外，劉家獻在30日的記者會上透露，決定病人轉往二線隔離病房的條件，包括超過48小時沒有發燒、逾10天沒有出現病症、沒有上呼吸道感染病徵或出現腹瀉、無需使用呼吸機、血液測試結果有進展等。

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