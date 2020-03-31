醫院沒人敢去了！1個月內降4成　消防員「很有感」：去的人變少

▲消防員出勤支援救護畫面。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

受到新冠肺炎疫情影響，民眾大多減少出入公眾場所，減少暴露風險機會，像是高雄市大型醫院近期急診患者就減少2至4成，另外在消防救護部分，雖然沒有明顯減少救護案件，不過非緊急患者卻也表示，能不去醫院就不去，讓救護員大呼：「很有感！」

▲▼高雄市消防局勤務指揮中心。（圖／記者吳奕靖攝）

截至31日止，台灣新冠肺炎確診病例來到322例，在嚴格的防疫政策下，並無出現大規模群聚感染，防疫成果備受國際肯定，但國人還是人心惶惶，甚至減少外出曝險機會，各行各業皆飽受衝擊，就連醫療院所更是「更是能不去就別去」，也因此民眾通報傷病救護案件也有下滑趨勢。

▲因應疫情，消防局出勤還要備好防護衣。（圖／高雄市消防局提供）

高雄市消防局成功分隊長黃琪雯表示，過去常有路倒、手腳小擦傷等四、五級救護案件，民眾要求必須送急診室檢查，因認為自身有保險，坐救護車去急診室「休息」可以領理賠金，不過現在情況不一樣了！我們問傷者需不需要送醫？他可能會說：「不去！」研判是受到疫情影響，民眾會減少進出急診室，過去很多輕傷病患可能有濫用救護資源行為，但近期輕傷救護送急診狀況確實有變少。

▲高雄長庚醫院急診室。（圖／記者吳奕靖攝）

據高雄市大型醫療院所統計，3月份急診患者屬四級次緊急以及五級非緊急傷病患者，比較去年同期約降2至4成。高醫統計，四、五級急診患者約降25%；阮綜合醫院指出，急診量和門診量平均約下降2成；高雄長庚表示，急診四級傷患約降4成，五級患者則約降2成，義大醫院則尚未統計，不過也指出急診病人總數有減少狀況。

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