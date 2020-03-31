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造福地方長輩　陳亭妃、陳怡珍爭取中央補助勝安社區活動中心經費

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▲立委陳亭妃與市議員陳怡珍，爭取中央核定補助前瞻建設經費，興建兩層樓高共992平方公尺的勝安社區活動中心，滿足地方上長輩的需求。（圖／記者林悅翻攝）

▲立委陳亭妃與市議員陳怡珍，爭取中央核定補助前瞻建設經費，興建兩層樓高共992平方公尺的勝安社區活動中心，滿足地方上長輩的需求。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市北區為狹長型區域，若以西門路為中心界線，可區分為西線與東線，以65歲以上人口分布來看，多集中在東線老舊社區，長勝里總人口數4381人，其中65歲以上人口就佔了1006人，佔總人口比例23％，十分需要建置完備的長照中心，來照顧社區內的長者。

立委陳亭妃與市議員陳怡珍30日召集衛福部社會救助及社工司司長楊錦青、台南市社會局主秘、北區區長李皇興及長勝里吳澐晏里長至勝安香草公園現地會勘，盼爭取中央核定補助前瞻建設經費，興建兩層樓高共992平方公尺的勝安社區活動中心，預計1樓作為社區關懷據點、樂齡教室、社區居民活動使用空間；2樓設置長照服務據點，規劃辦理社區式長照服務；總預算近2,900萬元，施工期約1年6個月，期待新的活動中心能早日獲得中央挹注資源，順利完工落成，滿足地方上長輩的需求。

立委陳亭妃表示，去年成功向中央爭取大和社區活動中心建設經費，讓北區的西線擁有長照中心據點。但更加高齡化人口的東線老舊社區卻遲遲沒有長照中心，加上里鄰整併後需擴大照顧範圍，長照需求倍增，興建多功能型的活動中心刻不容緩。

陳怡珍議員則指出，北區為狹長型區域，東西兩側距離約6公里，原先雖已在西側成功爭取大和社區活動中心，但行動不便的長者不可能自行從東線移動到西線，徒增交通危險。因此，期盼盡快興建勝安社區活動中心，協助地方年輕人照顧長輩，讓同齡化的長者能夠有更加豐富的生活，才能大幅提升里民生活品質。

與會的衛生福利部社會救助及社工司司長楊錦青博士表示，中央將大力協助勝安社區活動中心核定預算。現在已經是高齡化社會，長照服務的需求日益增長，加上長照2.0政策上路後，多元運用的活動中心成為地方民眾期待，會與地方單位密切聯繫，規劃、整併需求以早日完成核定。

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