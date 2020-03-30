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北市「7000元住宿補貼」下週開放申請　檢疫者設籍時間不設限

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▲▼台北市副市長黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（資料照／記者陳家祥攝）

記者楊亞璇／台北報導

因應居家檢疫者爆量，台北市推出「7000元旅宿補貼」專案，鼓勵把家留給居家檢疫者，家人住一般旅館。副市長黃珊珊30日公佈申請條件，自3月19日起進行居家檢疫，具備台北市民身分者，不論設籍時間長短，只要家人住的是台北市旅館，皆可提出居家檢疫日期相同的住宿證明、收據申請補助，下週起開放線上申請。

黃珊珊指出，目前北市居家檢疫者破萬，防疫旅館住宿率近9成，而安心檢疫所100間房也已住滿，再開放70間，還有一些空間，同樣每天需自費2200元。黃珊珊接著宣布，7000元居家檢疫者旅館補助專案定案，3月19日起，只要有居家檢疫通知書、通知書相同日期的台北市旅館收據，且具備台北市民身份，不管設籍時間長短，即可申請。

北市觀傳局長劉奕霆補充，因為3月19日才宣布相關政策，尚無法辦法預估會有多少人申請，如果民眾不方便線上申請，可以與觀傳局聯繫，由於還要上簽呈以及規劃系統，預計下周上線。

對於為何最後取消設籍時間限制？劉奕霆說，主要在於民政系統還需進行查詢，疫情發生並非民眾樂見，基於簡政輕稅的原則，後來改為只要設籍台北市的民眾都可以申請補助。

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