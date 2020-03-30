發口罩也分大小眼？！　立委陳亭妃、議員陳怡珍爭取增加民有市場口罩配給

▲台南市議員陳怡珍偕同立委陳亭妃，爭取增加民有市場口罩配給與公有市場相同一周12片。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



經濟部為全面防疫，主動配送口罩給市場攤販，卻出現公有、民有市場口罩配給量不同調的窘境，公有市場每攤配給一周12片，民有市場每攤一周卻只有6片，案經市議員陳怡珍向立委陳亭妃反映，經濟部從善如流，30日同意公、民營市場口罩配給一周12片。

經濟部為體恤市場攤商，兩週前主動配送口罩給公有市場攤商，3月24日更擴及至民有市場，市議員陳怡珍接獲地方攤商陳情，認為經濟部為全面防疫，主動配送口罩給市場攤販是好意，但卻出現公有、民有市場口罩配給量不同調的窘境，公有市場每攤配給一周12片，民有市場每攤一周卻只有6片。

經市議員陳怡珍向立委陳亭妃反應，陳亭妃立委立即在3月23日向經濟部質詢，爭取配發政策檢討，終於在30日收到經濟部回報民有市場配給的口罩數量，預計不論是公有市場還是民有市場，各攤商3月31日或4月1日以後，就能拿到每周12片的口罩。

陳怡珍議員表示，民有市場的消費民眾人數並不亞於公有市場，但民有市場的口罩配給量卻只有公有市場的一半，明顯不公平。因此，透過立委陳亭妃火速要求經濟部立即檢討。幸經濟部長當場允諾修正調整此一方案，自上週開始調查各市場需求，讓民有市場攤商完全比照公有市場，每周、每攤皆分發12個口罩，30日也終於收到所有市場配給的口罩數量，心中塵埃落定，盼大家能共同為防疫再盡一份心力。

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