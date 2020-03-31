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觀光局高官「上班接兒」被拔！本人現身說法：忘了要請假

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▲0328指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲流行疫情指揮中心記者會指出，觀光局高官採檢陰性。（圖／指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

觀光局人員（案269）為接待高官兒子染疫，甚至傳染給5歲小孩，高官昨日也已進行採檢。中央流行疫情指揮中心今（31）日指出，目前採檢為陰性。該名高官今日出面回應，對被感染的案269父子感到很抱歉，至於請假未完備一事，他則表示，因為近日公務繁忙，才會忘了要請假。

觀光局表示，針對觀光局高官違反防疫規定核予一大過之處分，並降調非主管職務，全案提報交通部核定；同時檢討本局張姓主管違反一般旅客服務原則及防疫規範，尤其派駐桃園國際機場旅客服務中心，對於防疫期間未能克盡職守，核予一大過之處分。

請繼續往下閱讀...

觀光局這起群聚事件，包含觀光局高官、觀光局高官之子（案277）、觀光局派駐機場旅服中心同仁（案269）以及其主任，事件起頭就是該官員指派下屬單位接待其從菲律賓宿霧返國的兒子，導致案269染疫，進而使案269的5歲兒子也被感染。

觀光局高官表示，這件事情絕不是「貴賓接待」，僅是因為他與旅服中心主任交情甚佳，高官兒子與主任也形同「叔姪關係」，剛好聊天時聊到兒子要從菲律賓返國，才會基於人情協助接待。

高官指出，兒子返國必須搭乘防疫專車，但考慮到前兩天搭車人數眾多，因此他才打算自駕車載送，他也表示，兒子沒有至防疫旅館，而是回家隔離，居家檢疫期間，他也沒有與兒子住在一起。

高官表示，兒子在菲律賓3月1日時身體不適，就醫後3日出院，當地醫師表示，並非新冠肺炎，之後兒子服藥後就可以離院。高官強調，他在開會時全程都有戴口罩，並沒有沒戴口罩「趴趴走」。不過上週有記者在觀光局遇見高官本人，他並未戴口罩，與他說法不合。

高官指出，離開辦公室時一定會與局長報備，但因為最近會議很多、公務繁忙，當天看公文看到12點半，兒子則是2點到，且第二天就是週六日，「可能我忘了要請假」，他還說，公務員中有很多類似狀況，一忙就忘了簽到簽退，且他年假休不完，累積的假也很多，「沒必要為了幾個小時不請假，對我來說沒有好處」，坦承是自己有瑕疵。

針對被拔官一事，高官表示「很遺憾」，畢竟公務員都做了這麼久，也是始料未及，他也表示，對於感染其他人很抱歉，希望他們早日康復。

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