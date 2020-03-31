香港「限聚令」禁超過4人聚集　林鄭：違者擬「直接罰8000元」

▲香港「限聚令」實施後，餐廳內座位要保持1.5公尺距離。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府29日起禁止多於4個人的群組在公共場所聚集，以避免新冠肺炎疫情擴散，香港特首林鄭月娥31日進一步表示，警方目前主要以口頭解釋及警告的方式執法，但日後不排除不經警告，直接向違例人士發出2000港元（約7800元新台幣）的罰單。

林鄭月娥上午出席行政會議前接受媒體採訪，她指出，香港的確診個案在7天內從300起增加至超過600起，新增來源主要是海外返港人士，這位醫護人員帶來沈重壓力，也為執法工作帶來負擔。

▼香港特首林鄭月娥出席立法會會議。（圖／香港立法會）



林鄭月娥提到，至今已向海外返港人士發出超過5萬張強制檢疫令，但有不少人違反檢疫令，政府對這些行為零容忍，至今已經有70多人違反居家檢疫令外出，被送往檢疫中心強制隔離，之後將提出檢控，「以身試法有嚴重後果，已有3名被告被判即時入獄，希望每位接受居家檢疫人士要認真想想，是否要影響自己的學業、事業和前途。」

林鄭月娥還說，政府29日起禁止多於4個人的群組在公眾地方聚集，警方目前以口頭解釋及警告方式執法，但不排除日後會不經警告，直接向違例人士發出2000港元的罰單，「希望大家在這段時間避免公眾聚會，也感謝有市民舉報，大家要勸告身邊接受檢疫的朋友留在家中。」

此外，據港府30日公告，有3名男子因違反居家檢疫相關規定，被判處立即監禁，其中一人因提供假住址作為檢疫地點，被判監禁3個月，另有2人在家接受強制檢疫未滿14日就離開檢疫地點，在出入境管制站被入境事務處職員截獲，分別被判處監禁10日及6周。