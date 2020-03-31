中年男遭援交詐騙…欲匯款警搶手機回「他在做筆錄啦！」　歹徒秒掛電話　

▲台南警三分局長安派出所所長黃俊榮等人，及時阻止陳姓男子遭假援交真詐騙，並查出詐騙集團盗用對岸美女圖以假帳號行騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局長安派出所所長黃俊榮，接獲全家超商店員通知，有顧客疑似遇到詐騙，經警員張逸祥、高志賢到場了解，發現係41歲陳男遇到常見的「假援交真詐騙」，詐欺集團等不到匯款還打電話來恐嚇要對其不利，員警接過電話說：「伊在製作筆錄沒空啦！」，對方一聽愣住3秒後掛斷電話，保住陳男血汗錢。

據了解，陳男在臉書加「陳」姓女子為好友，臉書內容盡是讓正常男人血脈噴張的圖文，偶爾還會有短片跟好友互動，讓不少男子心動；陳姓男子利用貼文內提供的line帳號加陳女為好友，想要進一步援交，陳男到超商匯款點數3000元時，幸好遇到機警超商店員主動關懷，通知警方到場了解，讓陳男沒有成為冤大頭。

更扯的是，陳男在派出所配合警方製作紀錄表時，詐騙集團打電話催促陳男趕快匯款否則要對其不利，沒想到電話另一端是員警，員警回：「伊在製作筆錄，沒空啦！」，詐騙集團聞言愣住3秒後掛斷電話，後續沒有再騷擾陳男；陳男離開派出所時發現派出所自動門感應不靈敏，也利用其專長免費調整，報答警方及時阻詐保住血汗錢之恩。

據警方調查，該「陳」姓女子是假帳號，對方自稱22歲高雄人，就讀中部某間大學，強調自己是「台灣妹妹」，單身想認識可以加line了解；但警方利用臉書內的照片「以圖搜圖」，發現假帳號盜用對岸有逆天身材車模的寫真圖與影片詐騙台灣男子。

警方說，常見的「假援交真詐騙」可以歸納出4個特徵：一、盜美女圖潛伏在交友網站，或主動搭訕吸引民眾上鉤。二、利用購買遊戲點數作為交易方式。三、要求被害人提供證件並交第一筆「保證金」，以證明不是警察。四、被害人不從，就以原先提供的證件，恐嚇對當事人不利。

市警三分局表示，網路交友無法判斷對方身分真偽，民眾要提高警覺，切忌不要透露個資給對方，更不要聽信任何理由買點數，若發現可疑，可撥打165反詐騙專線查證。

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