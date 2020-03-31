陳時中曝光確診者社會成本　每1人竟要「耗費210萬！」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

基隆市31日舉辦新冠肺炎超前部署社區防疫演習，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中致詞時表示，每1名確診者就算扣除所有間接成本，最直接的社會成本也高達210萬元，更可能一傳十、十傳百不斷擴散，接受居家隔離或檢疫的民眾真的不要亂跑，守住台灣安全每一個人都有責任。

陳時中31日出席基隆社區防疫演習時表示，每1名確診者就算扣除所有間接成本，最直接的社會成本也高達210萬元，居家隔離、檢疫者真的不能趴趴走，有些人卻還會明知故犯，造成社會上很大的壓力，而且社會成本還算是小事，最讓他擔心的是會一傳十、十傳百導致疫情不斷擴散。

請繼續往下閱讀...

陳時中說，台灣已經在邊境管制、境內檢疫等做了非常大的努力，但要守住台灣的安全還是要靠大家，有接受居家隔離、居家檢疫的民眾真的不要趴趴走，要提高警覺並做好自身的責任，「每個人都是一個小螺絲釘，我也是一個小螺絲釘，拴緊了，才有辦法面對這場硬仗。」

中央流行疫情指揮中心31日下午宣布，台灣境內新增16人確診感染新冠肺炎，其中有14例是境外移入、有2例是本土感染。截至31日晚間7時，台灣已經累積322人確診、5人死亡。