新興「無人商店」只有滿屋子傳統販賣機　詐騙集團鼓吹投資半年撈2千萬

▲詐騙集團把販賣機擺滿店內謊稱是「無人商店」，騙得投資人2千多萬元。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

以黃姓男子為首的詐騙集團，涉嫌對外宣稱可取得現代化設備，開設「無人商店」，投資獲利可達每月3.5%，甚至在台北市西門町開設「樣板店」，讓投資人參觀，但裡面擺的其實都是傳統販賣機，半年內上百名投資人被騙了2000多萬元，台北地檢署31日依詐欺等罪，起訴黃男等7人。

檢方調查，黃男等人經營的環球資產管理公司，從2017年中，到2018年初為止，對外以老鼠會方式拉下線參與投資，投資標的包括，有管道可買到限量版球鞋，而且數量不少，只要轉售必能牟利，另外最大的投資噱頭，就是可投資現在全球很紅的「無人商店」。

黃男等人為了取信投資人，特地在西門町弄了間「無人商店」的樣板店，請投資人自己去參觀，有意願的話，可參與展店拓點，有投資人因為一開始拿到公司保證的每月3.5%利潤，持續加碼或拉人一起投資，可是沒幾個月就收不到錢，因此檢舉提告。檢察官調查，這間樣板店裡面擺放的，只是一般傳統的飲料、泡麵販賣機，且開了沒幾個月就收攤，顯示黃男等人根本無意經營，因此依詐欺等罪將黃男等人起訴。

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