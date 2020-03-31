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世衛專家堅守「不建議戴口罩」立場：沒特別好處，戴錯還有反效果

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▲▼WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）。（圖／路透）

▲WHO仍不建議健康民眾戴口罩。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

隨著歐美國家逐漸正視，全球口罩荒持續；然而世衛組織（WHO）緊急事件小組首席專家萊恩（Mike Ryan）表示，組織仍不建議一般民眾戴口罩，除非他們已經確診新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎），或者是照顧確診病患的人。

CNN報導，萊恩周一（30日）在日內瓦的記者會上表示，目前沒有特別明確的證據顯示，所有人都戴口罩有任何潛在的好處，「事實上，有些證據已經給出相反的答案，只要錯誤使用或是沒有戴好口罩（染疫機率或許更高）。」

萊恩指出，現在全球出現嚴重的口罩及醫療資源短缺，而此刻風險最大的還是醫療人員，因為他們每天每分每秒都暴露在病毒的威脅下，「光是想到他們沒口罩戴就覺得可怕」。WHO的傳染及流行病學家克爾科夫（Maria Van Kerkhove）也附和萊恩觀點，應該將口罩優先讓給最需要的人，也就是前線醫護。

WHO過去數周不斷呼籲深陷在水深火熱之中的各國，秘書長譚德塞說，「防疫效果有限，應該主要向病毒進攻（主動進行大規模檢測）」；萊恩說封城不夠，「必須找到病毒的感染來源，才有辦法有效阻止病毒擴散」；克爾科夫上周則呼籲，「我們必須把話說清楚，全球各地的前線醫護都面臨個人防護裝備短缺，包含口罩、手套、防護衣和面罩，而保護我們的醫護人員，讓他們全副武裝才是最優先的。」

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