一張圖揭秘「戴口罩到底有沒有用」！醫讚：台灣在正確方向上

▲口罩的防疫效果受到不少專家討論。(圖/路透)

記者蔡儀潔/綜合報導

新冠肺炎疫情全球肆虐,全球確診人數超過74萬,東西方對是否戴口罩有著不同的看法。對此,婦產科名醫蘇怡寧近日在臉書分享一張圖片,介紹「戴口罩到底有沒有用?」。他同時指出,至少台灣是在正確的方向上。

More updated chart. We need the @CDCgov to recommend people always wear homemade masks when out!@naval @schrockn https://t.co/u553dvGPMU pic.twitter.com/AAiBJSTsjt