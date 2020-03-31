一張圖揭秘「戴口罩到底有沒有用」！醫讚：台灣在正確方向上

▲口罩的防疫效果受到不少專家討論。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情全球肆虐，全球確診人數超過74萬，東西方對是否戴口罩有著不同的看法。對此，婦產科名醫蘇怡寧近日在臉書分享一張圖片，介紹「戴口罩到底有沒有用？」。他同時指出，至少台灣是在正確的方向上。

蘇怡寧近日在臉書分享一張圖片（來自Twitter: @jperla），當中可以明顯看出，戴不戴口罩差很大！蘇怡寧表示，「戴口罩組」包括日本、新加坡、香港，到目前為止，是對於疫情守的都比較好，台灣雖然沒有在統計中，如果有會在更下方。

圖表顯示，韓國的疫情一開始呈飆升態勢，但到了第15天時，疫情已開始水準發展。蘇怡寧指出，不要看人家(韓國)一次爆，但控制下來的速度也是相當令人驚艷，當然不見得單純是口罩，這會跟整體社會的防疫態度意識跟意志有關。反觀不戴口罩的國家如英國、西班牙、英國、美國疫情的發展，目前仍沒有趨緩趨勢。

▼南韓街頭，民眾戴起了口罩。（圖／路透）

該貼文吸引不少網友留言，紛紛表示，「一定有用，至少自己的飛沫不會亂噴」、「很有用！！！！！！連感冒都不見」、「而且還可以多睡30分鐘，省去化妝的時間」、「拜託大家清明連假不要出遊，大規模出遊群聚，一次就爆炸了～」。