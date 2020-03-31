紐約州近7萬確診1200死！州長求增援醫護人員　施壓川普：呼吸器呢

▲古莫（Andrew Cuomo）面對州內醫療壓力炸鍋，緊急向各地要求增援醫護人員。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國疫災震央紐約州30日新增235死，創下疫情以來最高紀錄，累計突破千人死亡；州長古莫（Andrew Cuomo）發出緊急呼籲，要疫情較緩和地區的醫護人員盡快馳援紐約。與此同時，美國海軍醫療艦「安慰號」（USNS Comfort）已抵達曼哈頓，船上提供1000張病床，紓解紐約非新冠肺炎病患的收治壓力。

綜合外電報導，民主黨籍州長古莫表示，紐約過去24小時確診人數增加近7,000人，來到66,497人，死亡人數累計1218人。作為疫災震央的州長，他過去數州不斷向聯邦政府及所有有能力的人求援，並和共和黨籍的總統川普在檯面上下政治角力；這州他發出緊急呼籲，對全國醫護人員動之以情，「如果你所在地區沒有緊急公衛危機的話，拜託來幫助我們，今天是紐約，明天就會是其他地方。現在是我們互相幫助的時候。」

古莫表示，紐約全州各地的醫護人員已經召開會議，針對如何合作分配防疫事務進行討論。他呼籲各家醫院不要再自視為一個個體，應該撇除平常時期的營運方式，開始在一個運作系統下進行。

▲美軍醫療艦「安慰號」（USNS Comfort）抵達紐約港。（圖／路透）

紐約皇后區的公立埃姆赫斯特醫院（Elmhurst Hospital）日前因人手及資源不足，曾發生單日13死的事件，引起川普的關注，該院現在也被稱為「疫災中心的疫災中心」。古莫表示，該地區的其他醫院會開始幫忙負擔病患，而他預期同樣的情況也會發生在州內的不同公立醫院。

紐約即將迎來疫情高峰，古莫也施壓川普，要他盡快「交出」醫療器具的援助，並要求他回應紐澤西愛迪生市一處倉庫內，為何仍囤著呼吸器等醫療設備，「你應該今天就要讓這些東西派上用場，這是整個（防疫）計畫和行動的基礎，如果你沒有要準備對抗疫情高峰，那你完全沒有看清整起行動的重點。」

▲美國總統川普宣稱，呼吸器將會大量產出，送到每一個需要的病患面前。（圖／路透）

儘管海軍醫療艦「安慰號」抵達，對紐約醫療系統提供紓解壓力，但新冠肺炎病患急需的維生設備仍卡在路上，古莫和川普的政治角力仍在持續。對於川普在給不出任何證據的情況下，曾暗示紐約州長「從後門拿走醫療設備」，古莫回應「我甚至不知道他是在說什麼意思。」

川普當天在防疫簡報後再度信誓旦旦，表示未來數周，全美所有需要呼吸器的病患，都會得到一台，「我認為情況會變得更好」。