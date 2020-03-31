Google高層染疫！　76歲「網際網路之父」確診新冠肺炎

▲「網際網路之父」瑟夫在臉書和推特透露，病毒檢測呈陽性，正在復原中。（圖／翻攝自臉書）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間31日上午5點，美國確診人數已達到15.9萬例；網際網路先驅、公認「網際網路之父」的瑟夫（Vint Cerf）也是其中之一，他30日上午在推特發文透露，病毒檢驗呈陽性，目前正在康復中。現於Google任職「副總裁及網路傳教士主席」的瑟夫，已經是76歲的高齡，為新冠肺炎的高風險族群，不少人紛紛表達關心，「祝你早日康復，瑟夫！」

「我驗出COVID-19（新冠肺炎，俗稱武漢肺炎）陽性，現在正在康復中」，瑟夫隨文貼出《上周今夜秀》（Last Week Tonight）的主持人約翰奧利佛（John Oliver）的影片，推薦大家看看善於針貶時事的奧利佛，如何評論美國對疫情的應對。

I tested positive for COVID-19 and am recovering. Listen to what John Oliver has to say about our national response so far: https://t.co/Adgiy3Z9NA — vinton g cerf (@vgcerf) March 30, 2020

瑟夫生於1943年，他1970年代在洛杉磯加利福尼亞大學（UCLA）工作時，和另外兩文網際網路先驅卡恩（Bob Kahn）、克萊因羅克（Leonard Kleinrock）合作，共同開創了現代網路原型。

瑟夫在克羅因羅克底下至作出全球第一個運轉的封包交換網路 ─ 阿帕網（APRANET），成為網路網路的鼻祖。他也針對「位址路由參數域」（ARPA）製作網際網路協議（TCP/IP協定套組），為網際網路的架構。

ARPA是頂級網域名稱，以國防高等研究計畫署（DARPA）為名；當DARPA得知瑟夫確診新冠肺炎後，也在他的推文底下表達關心之意，「早日康復，瑟夫博士。」