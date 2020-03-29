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今晨12度！　鋒面報到時間曝「清明連假變天濕涼」連下4天雨區出爐

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▲▼ 下雨天 ,梅雨 。（圖／記者張一中攝）

▲氣象局提醒，周四至周六華南雲雨區東移造成水氣偏多，北部及東半部地區有短暫陣雨。（圖／資料照／記者張一中攝）

記者陳俊宏／台北報導

根據中央氣象局觀測，今天（29日）清晨全台最低溫出現桃園市的茶改場，只有12度。氣象專家吳德榮也分析清明4天連假天氣，為多雨型態。

氣象局說，東北季風影響，今晨北台灣低溫14、15度，其他地區也只有16至19度，白天北部及東半部地區回溫有限，高溫22至24度，中南部高溫仍可達26至29度，日夜溫差大；水氣明顯減少，僅東半部地區及北部山區仍有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，周一、周二東北季風減弱，各地氣溫回升，晨間低溫約17至21度，白天高溫普遍在25度以上，中南部地區甚至可達30、31度；此時鋒面位於台灣北部海面，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部則是多雲到晴的天氣。

氣象局指出，周三鋒面通過，隨後東北季風增強，當鋒面通過時，大氣環境不穩定，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，中南部平地為多雲的天氣；當鋒面通過後，降雨稍緩，但迎風面的北部、東半部地區仍有局部雨，其他地區為多雲到晴的天氣；氣溫方面，隨著東北季風帶來涼空氣，入夜後氣溫有下滑趨勢。

氣象局提醒，周四至周六東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也有涼意；另外，華南雲雨區東移造成水氣偏多，北部及東半部地區有短暫陣雨，中南部山區亦有局部降雨，中南部平地為多雲的天氣。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周日至下周二仍受一波波華南水氣東移影響，北部及東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周三、周四另一波東北風南下，氣溫略降，北台灣天氣濕涼，北部、東半部有局部雨，中部有局部短暫雨的機率；周五東北風稍減弱，氣溫略升，北部、東半部有局部短暫雨。

吳德榮說，至於清明連假末兩天的天氣，最新模式模擬顯示，持續多雨的型態，北部、東半部有局部雨，中部亦有局部短暫雨的機率，北台仍濕涼；由於是第7、8天的模擬，模式繼續調整中，應持續觀察。

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