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急凍14℃返冬「最冷時間點」出爐！鋒面+擾動+冷空氣接力到　彭啟明：下周變天

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▲▼（圖／中央氣象局）

▲乾冷空氣接手，雨停有感降溫。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／綜合報導

鋒面過境全台雷陣雨，中央氣象局表示，今晚會越晚越涼，29日清晨將是最冷時間點，北台灣低溫下探14度，其他地區也只有16度，白天回溫有限，北部仍在22度左右，中南部則可達26度以上，好消息是，降雨趨緩，僅迎風面有雨。預估30日（下周一）起氣溫回升，到了4月1日（下周三）又有一波鋒面通過、東北季風增強。

氣象局預報，29日白天北部及東半部地區回溫有限，高溫22至24度間，中南部高溫仍可達26至29度，日夜溫差大；水氣明顯減少，降雨趨緩，僅東半部地區及北部山區仍有零星短暫雨。

請繼續往下閱讀...

預估30、31日（下周一、二）東北季風減弱，各地氣溫回升，晨間低溫約17至21度，白天高溫普遍在25度以上，中南部地區甚至可達30度，但鋒面位於台灣北部海面，北、東地區有局部短暫雨。氣象局表示，4月1日鋒面通過，隨後東北季風增強；當鋒面通過時，大氣環境不穩定，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨。

▲▼（圖／中央氣象局）

▲▼（圖／中央氣象局）

▲▼（圖／中央氣象局）

▲下周變化多，清明天氣較涼、降雨機率高。

氣象局指出，4月1日鋒面通過後，降雨稍緩，但迎風面的北東地區仍有局部雨，隨著東北季風帶來涼空氣，入夜後氣溫有下滑趨勢。預估4月2至4日（下周四至六）東北季風影響，北東天氣較涼，另外還有華南雲雨區東移造成水氣偏多，有短暫陣雨。

根據氣象局月長期天氣預報，模式預測未來2周天氣多變化，第一周期初（28日）受鋒面及東北季風影響，北部及東半部天氣轉涼、有局部短暫雨。第一周期中至第二周，東北季風再度增強且受華南雲雨區影響機率高，各地氣溫較涼，降雨機率高。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，29日天氣又會再有明顯轉變，受到鋒面後方乾冷空氣影響，這波降雨28日入夜後就會停止，29日各地天氣穩定多雲，隨著陽光露臉，高溫、低溫都回升1至2度，感受上比較涼，南部日夜溫差可能拉大。

彭啟明說明，28日入夜後，鋒面通過後降雨趨緩，天氣正在轉乾當中，由冷空氣接手，隨後伴隨有感降溫，今晚清晨北部留意低溫僅15、16度，白天回溫也有限。預估30、31日是穩定好天氣，4月1日起到清明連假期間有鋒面、擾動、冷空氣，變化較多，可能清明雨紛紛的天氣，一直到清明過後天氣才轉好，接下來一周低溫都只有17度左右，涼涼的感覺，跟上周相距甚遠。

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