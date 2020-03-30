頂山賞鳥亭導覽解說活動　民眾參與熱烈反應夯

▲雲管處長徐振能，視察七股頂山賞鳥亭導覽解說活動，並以高倍數望遠鏡觀賞換上金黃色的繁殖羽毛，即將北返的黑面琵鷺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處與台南市生態保育學會，聯合舉辦的「頂山賞鳥亭」導覽解說活動，3個月來計導覽解說6000人次，許多民眾及愛鳥人士保握黑琵北返前來觀賞，大家一起歡送黑面琵鷺北返，場面熱烈。

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雲管處長徐振能說，七股頂山濕地是黑面琵鷺來台度冬的重要棲息地之一，今年在當地棲息的黑面琵鷺突破700多隻的數量，管理處為加強服務賞鳥遊客，特別與台南市生態保育學會合作，自去年底開始到今年3月底每周六、日下午2時至4時，推派2位解說人員在頂山賞鳥亭架設高倍數望遠鏡，讓民眾觀賞並且聽取導覽解說，每周六、日下午都吸引不少遊客前來七股頂山濕地觀賞黑琵。

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武說，清明節快到了！又到了「黑面琵鷺」北返時刻，來台度冬的黑面琵鷺也都換上金黃色的繁殖羽毛，開始準備北返韓國繁殖地的行動，最近在七股區頂山賞鳥亭前的濕地，聚集許多黑面琵鷺覓食飽腹，準備北返的能量，場面很壯觀。

邱仁武說，在最後2天的黑琵導覽解說，徐振能處長特別到場，由於因應疫情影響，雲管處也派員為賞鳥人進行量額溫以及清潔手部行動，並且贈送黑琵紀念品，許多民眾一起來歡送生長出繁殖羽、美麗的黑面琵鷺北返韓國繁殖地。

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