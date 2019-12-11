2019黑琵親子輕旅行活動　搭配黑琵數來寶讚不虛此行

雲嘉南管理處長徐振能，頒發一卡通的獎品給「黑琵親子數來寶」得獎人，並與民眾一同觀賞黑琶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全球瀕臨絕種的「鳥界嬌客」黑面琵鷺來台度冬，已經達到最高潮的數量約2000多隻棲息在台南地區，台南市生態保育學會為推動「黑面琵鷺」親子教學及生態觀光旅遊，舉辦2019「黑面琵鷺親子輕旅行」活動，吸引近200位親子參加。

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雲嘉南管理處長徐振能，還為5位「黑琵親子數來寶」得獎人頒，發一卡通獎品，讓參加人員稱讚不虛此行，希望明年還可以來台南看黑琵。

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武說，今年1月下旬「2019黑面琵鷺全球同步普查」結果，全球黑面琵鷺族群總數突破4千大關，共達4463隻，是全球遷徙鳥類保育的一個重要里程碑。其中在台灣共調查到2407隻，擁有超過半數的度冬族群，今年入冬以來秋風起，台南地區的黑琵數量，目前已經達到最高峰期，有2000多隻黑面琵鷺聚集在台南，顯示台南地區的黑琵保育工作成果豐碩。

由台南市生態保育學會主辦2019「黑面琵鷺親子輕旅行」活動，分別前往學甲濕地、南布袋濕地、七股頂山賞鳥亭、七股曾文溪口黑琵保護區等多處黑面琵鷺棲息處，以高倍數望遠鏡觀賞黑琵棲息，並且舉辦數黑琵數量的活動，有包括賴智廷等5位親子最接近現場122隻的數量，雲管處長徐振能，特別帶來5份一卡通獎品，贈送給「黑琵親子數來寶」得獎人。

雲管處長徐振能說，嘉義台南地區的濕地環境並沒有被嚴重破壞，能提供黑面琵鷺良好的度冬條件。台南市七股沿海濕地都是「黑面琵鷺」的重要棲息處，已經儼然成為許多愛生態保育旅參觀，歡迎全國民眾來賞黑琵、看黑琵。

隨後一行人也分別前往北門遊客中心參觀全球第2大抹香鯨標本、北門水晶教堂及東隆文化中心文物館，並且到特生中心黑面琵鷺展示館，觀看「黑面琵鷺模型展」以及黑面琵鷺成長過程影片，加強宣導生態保育、教育及維護珍貴生態資源，進行環境教育等。