微軟修復Windows Defender錯誤　卻現Win10「無法正常開機」問題

▲微軟。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

微軟上周釋出Windows 10 KB4052623更新，以修復日前用戶反映的Windows Defender防毒軟體掃描錯誤問題，不過該更新似乎挾帶了其他問題，包括電腦無法正常開新及更新的文件路徑更改，啟用AppLocker時，許多下載會被阻止。

此前，有Windows10用戶反映指出，當他們使用Windows Defender執行例行掃毒時，系統會跳出通知稱由於網路掃描設定或相關項目已被排除而「跳過了一個項目」。但這些無法正常使用Windows Defender掃描的用戶都堅稱其並未變更網路設定，也未排除任何掃描項。相關問題在Windows支援及Reddit上都也，最早可追溯至本月上旬，外界懷疑應是微軟的更新破壞了Windows Defender。

為此，微軟於上周釋出KB4052623更新，將Windows Defender版本更新至4.18.2003.8，以修復掃描錯誤問題。不過此跟新也連帶引發兩個問題，包括新文件路徑更改及部分Windows 10無法正常開機。

根據微軟官網，由於更新中文件路徑位置的更改，當用戶啟用AppLocker時許多下載會被阻止。微軟提出的解決方法為開啟群組原則（Group Policy），將設定改為「允許」，路徑如下：

％OSDrive％ ProgramData Microsoft Windows Defender Platform *

至於Windows 10設備無法正常開機問題，微軟官網釋出的解決方式如下：

1. 重新開機，並進入BIOS

2. 關閉安全開機（Secure Boot），再次重新開機

3. 在命令提示字元中執行命令：

“％programdata％ Microsoft Windows Defender Platform 4.18.1901-7 MpCmdRun.exe” -revertplatform

4. 等待一分鐘後執行以下操作：

• 執行sc查詢windefend，確認 Windows Defender正在運作

• 執行sc qc windefend，確認Windows Defender二進製文件不再指向版本4.18.1901.7

5. 重新開機，再次進入BIOS模式，並啟動安全開機