新一代VR頭戴式裝置將誕生！　HP 將與 Valve 和 Microsoft 聯手推新品

▲HP 將與 Microsoft 和 Valve 合作開發新的虛擬實境（VR）頭戴式裝置。（圖／《THE VERGE》）

記者謝仁傑／綜合報導

據科技外媒《THE VERGE》報導，惠普（HP）正在與 Microsoft 和 Valve 合作開發虛擬實境（VR）頭戴式裝置「Reverb」的後續產品，此消息恰逢 Valve 發行今年最受期待的VR遊戲「戰慄時空：艾莉克絲 (Half-Life: Alyx)」。

關於此新款頭戴式裝置的細節不多，但惠普官網稱會比 Reverb 更具有身歷其境且兼容舒適的體驗。

售價599美元（約新台幣18,160元）的惠普「Reverb」VR裝置，是微軟 Windows Mixed Reality 產品陣容的一部分，主打高分辨率螢幕。

但惠普強調，新VR標準的產品，並非要跟售價較便宜的「Oculus RiftS」競爭，但價格也可能不會高到Valve 的 999 美元（約新台幣30,290元）。

Valve Index 的追蹤系統雖然不是強項，但卻有VR中最好的控制器；不過 Valve 的電流控制器無法與 HP 的追踪系統一起使用。

Valve 的 SteamVR 平台已經支援 Windows Mixed Reality 裝置以及 Oculus 和 HTC 的其他產品，外觀恰與舊款的Reverb 相似，有兩個 Windows Mixed Reality 智能鏡頭。

Microsoft、Valve與HP 這次合作的產品，還未傳出確定的發佈日期，也不確定它是否能應付目前的因新冠肺炎（COVID-19）疫情而生產短缺問題。



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