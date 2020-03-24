Windows字型系統驚爆2大漏洞！　微軟證實已有駭客攻擊案例

▲微軟24日向所有Windows用戶披露2個重大的遠端程式碼執行漏洞。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

微軟24日向所有Windows用戶披露2個重大的遠端程式碼執行（remote code execution，RCE）漏洞，有心人士將可透過該漏洞控制目標電腦，微軟已偵測到有駭客發動攻擊，但目前尚未有針對該漏洞的補丁，須待下個月的Patch Tuesday每月更新才會修補。

綜合外電報導，這2個漏洞源自於Windows內建的Adobe Type Manager Library，其用於協助Windows顯示 dobe Type 1 PostScript字型。微軟表示，攻擊者可透透過多種方式利用此漏洞，舉例來說，有心人士可打造出有害的字型檔案，待用戶開啟檔案或在Windows內預覽字型時，便等同於向有心人士開啟大門。目前微軟已觀察到「少數、有針對性的攻擊」，但發動攻擊者及攻擊規模則未進一步說明。

該漏洞影響範圍包括Windows Server 2008、2012、2016及2019版本，以及所有Windows 10版本與Windows 7、Windows 8.1、Windows RT 8.1。當前並無可用的修補程式來修復此漏洞，不過微軟目前已著手進行修復，預計將在下個月的Patch Tuesday每月更新上發布補丁。根據經驗，Patch Tuesday每月更新通常會在每個月的第二個周二發布，這意味著下個月的Patch Tuesday可能是4月14日，不過確切日期仍待微軟發布。

鑒於目前已有藉該漏洞發動攻擊的案例，微軟建議用戶暫時關閉Windows資源管理器中的預覽及詳細資訊視窗，以阻斷Windows Explorer自動顯示Open Type Fonts，也可以暫時關閉WebClient服務，以封鎖最有可能的遠端攻擊途徑。另外還有一種方法即重新命名ATMFD.dll，但這可能會使部分使用OpenType字型的應用程式無法運作。