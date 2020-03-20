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比爾蓋茲大讚中國防疫有效　呼籲美國政府要「有組織性」

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▲▼奪回世界首富榜的比爾蓋茲（Bill Gates）。（圖／路透）

比爾蓋茲（Bill Gates）日前出席論壇大讚中國防疫。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

川普日前稱新冠肺炎為「中國病毒」，引起各界不同反應。對此，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）於18日表示，中國的防疫措施有效才能阻止病毒繼續散播，美國目前的防疫措施還處於「無組織狀態」，而「我們不應該把這個病毒稱為中國病毒」。

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普日前直指新冠肺炎為「中國病毒」。（圖／路透）

根據CNEWS報導，比爾蓋茲於18日出席Reddit論壇和網友進行線上互動。面對網友提問「為何在中國疫情擴散之前就從董事會退休？」比爾蓋茲表示自己的退休和疫情沒有任何關係，不過這也讓他想要更專注在疫情相關的基金會上面。

隨後比爾蓋茲表示「我們不應該把這個病毒稱為中國病毒」。同時也有網友詢問「認為此次疫情還會持續多久？」比爾蓋茲指出，因為中國在檢測和隔離上的防疫措施作的很好，所以有效的阻止病毒散播，「如果一個國家成功的建立檢測系統並加強閉關，那麼在6到10週內該國的病例就會減少，且能夠慢慢恢復正常。」

▲美國,加州,墨西哥,下加州,提華納,Tijuanam,口罩,衛生紙,搶購,囤貨。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國確診病例已達13680位。（圖／達志影像／美聯社）

此外，比爾蓋茲提醒美國民眾要保持冷靜，這兩、三個月內盡量不要出門社交，美國政府也應該要更「有組織性」的做好防疫工作，「中國在1月疫情剛擴散時，就公開了病例狀況，我想美國也需要趕快組織起防疫系統。」

至於疫情衝擊全球經濟，比爾蓋茲則表示雖然對於經濟損失感到擔憂，但比起這些他更擔心那些發展中的國家，因為他們沒辦法像富裕國家那樣實施隔離，且醫院能力也無法負擔。

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