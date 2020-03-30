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發現郝柏村的「反差萌」　游淑慧舉例「兩件事」狂讚：他可親又可愛

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▲▼郝柏村、郝龍斌與父親郝柏村合影。（合成圖／記者林敬旻攝、游淑慧臉書）

▲郝柏村、郝龍斌與父親郝柏村合影。（合成圖／記者林敬旻攝、游淑慧臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

行政院前院長郝柏村30日逝世，享嵩壽101歲，政壇人士紛紛表達哀悼。與郝家關係友好的台北市議員游淑慧也在臉書發文，回憶與「郝北北」的相處，大讚他是一個「可愛又可敬的長者」。

游淑慧說，自2015年離開公務部門後，開始有機會真正接觸到郝柏村，也因此完全顛覆過去從媒體或軍中對他描述的印象，「他可親又可愛，對於我這個相差60歲的小朋友，談起公共事務時，用的是『對等傾聽和分享』的態度。」

游淑慧形容郝柏村會用對大朋友的態度，認真說，「台灣要和北京、美國、日本都維持三角等距友好關係，才能尋求台灣最大利益」；也會靦腆害羞的笑笑閒談，「下次上少康戰情室前，若要談兩岸，有些想法能和我分享。」（我何其有幸能跳級學習，雖然他的老部下總愛跟我說，院長可愛是現在，以前軍中郝總長很兇的）

游淑慧表示，郝柏村對國家有擔憂與想法和祝福，但卻不惡言批評不同立場者，這樣的格局和許多政治人物是非常不一樣。而2015年後的郝北北已經高齡95歲，然而一直到他去年中風前，印象中他都是精力無窮，運動、閱讀、寫作、唱戲，甚至90餘歲了，還走遍國內外，只是為了還原和闡述對日抗戰的史實。

游淑慧提到，從未聽郝柏村口中聽到對當年政治恩怨的掛懷，也從未聽過他惡言批評任何一位政治人物，不管藍綠。這位活了一世紀的長者，這個國家苦難與富足、戰爭與和平，他都經歷過，所以或許他所關懷與掛心的事早已超脫個人和政黨，他只希望這塊土地、這個國家可以一直和平和富足，讓苦難到他這代就好。

游淑慧感嘆，或許時代的不同，不同的世代對郝院長的認識和評價不同，「但是對我來說他是一個可愛又可敬的長者。」

▲▼台北市議員游淑慧。（圖／游淑慧提供）

▲台北市議員游淑慧。（圖／游淑慧提供）

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