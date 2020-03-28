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菊系議員高閔琳表態選高雄黨部主委　面對罷韓「不主導」拚後續重返執政

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▲▼ 市議員高閔琳 。（圖／記者洪正達攝）
▲高雄市議員高閔琳 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

民進黨地方黨部主委及黨代表將於5月份改選，而高雄戰區因關係到「罷韓」甚至是高雄市長選舉，成為關注焦點。除有意投入黨部主委選舉的立法委員趙天麟，38歲的現任高雄市議員高閔琳28日也宣布參選，強調將推動民進黨年輕化，力拼重返執政。

現任高雄市議員高閔琳28日宣布決定投入民主進步黨第六屆高雄市黨部主委選舉，她指出：「民進黨不能再讓年輕人失望，更不能讓台灣人再次失望」，她更提出五點主張，包含號召青年入黨培育人才，推動民進黨年輕化，力拼重返執政，黨務改革。

面對罷韓，高閔琳更表示「不介入不主導罷韓市民運動」，她說罷免是高雄市民重新選擇的機會，是要終結不適任者、汰換成更好的人選是民主除錯的機制。罷免不該變成政黨對決，罷免是罷免，補選是補選，黨意不應凌駕於民意；而民進黨的政黨角色和出場時機，應該是在「罷免成功以後」的「市長補選」，民進黨為高雄市民推出一個最好的市長人選才是一個負責任的政黨。

隨後，民進黨高雄市黨部發出了現任主委趙文男的新聞稿，他提到：「國際情勢內外交逼，所幸全黨上下一心，使蔡英文總統成功連任，在高雄更拿下創紀錄的109萬的歷史高票，高雄立委再度全壘打八席全上，成為國會再次過半的基礎。我深深體會到，民主老兵的階段性任務已經完成，因為在過程中，我看到新生代已經成長茁壯。」，宣布不再爭取連任。

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