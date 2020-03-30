台灣如何做到本土案例少？　外媒曝解方：關注台北別看北京

▲陳時中戴護目鏡。（圖／記者宋良義攝）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，台灣近日的病例數增長速度快，不過仍是以境外移入為主，政府每日召開記者會公布最新疫情動向。《瑞士時報》的一篇文章讚賞，台灣是第一個針對新冠肺炎發出警報並採取行動的國家，甚至比WHO及中國大陸早三周，WHO若想要尋求解方，「要更關注的是台北，不是北京」。

《瑞士時報》（Le Temps）發表一篇名為〈冠狀病毒：要是當初世界衛生組織（WHO）傾聽台灣〉的文章，內容提到，WHO從2016年起就受到中國大陸的施壓，幾乎與台灣斷絕聯繫，但台灣卻是這波疫情下受到影響最小的國家，好奇台灣在與中國大陸關係密切的情況下，是怎麼控制住此波疫情的。

請繼續往下閱讀...

報導接著提到，台灣早在去年底就發出新冠病毒人傳人的警示，比WHO及北京當局還要提早3週，台灣為什麼可以做到？是因為台灣聽到了武漢市「吹哨人」醫師們的聲音，隨即採取管制、防疫措施。

▲桃園機場消毒防疫工作。（圖／桃機提供）

報導說，自從2003年的嚴重急性呼吸道症候群(SARS)疫情爆發之後，促使台灣當局有系統的組織起衛生警報系統。

報導還說，台灣雖然無法取得WHO的資訊，但幸好有日本及美國協助，台灣才能掌握狀況，自從今年1月1日起，台灣就為可能的疾病大流行做好準備，當首起病例在1月21日產生後，台灣就啟動「統一指揮」機制，協調各部會行動，每天召開記者會公布最新疫情動向，防疫管制的策略非常清楚。

報導指出，北京當局與台灣的作法完全不同，反而是優先審查有關病毒的資訊，意識到要防疫的時候為時已晚，在新冠疫情期間，WHO的角色固然重要，但若WHO一開始願意好好傾聽台灣當局的聲音，或許可以更早開始做好防疫措施，「如今若想遏止病毒擴散，想替國際社會尋找合適解方，更要關注的是台北，不是北京。」