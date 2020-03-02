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三星蟬聯全球電視市場14年冠軍！　今年計畫出貨800萬台QLED電視

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▲▼。（圖／取自THEELEC）

▲三星獨霸電視市場龍頭。（圖／取自THEELEC）

記者謝仁傑／綜合報導

據韓國科技媒體THEELEC引援業界消息人士指出，三星計劃在今年出貨超過800萬台的QLED電視，比去年的530萬台增長近50％，以擴大與主要競爭對手LG在高端電視市場的差距。至今，三星已經連續14年穩坐銷售冠軍。

2019年全球QLED電視的市場中，三星市佔率約為90％，LG約為65％。三星在這方面佔據領導地位，甚至可以說是遙遙領先其他對手，QLED電視的銷量約佔其電視總銷量的12.1％，約是2018年的兩倍。

另外在2019年的全球電視市場中，三星在銷售額與價格方面均排名第一，價格第二高的是LG，接著是Sony、海信和TCL；在銷售方面，LG位居第二，TCL、海信和小米緊追在後。Vizio在去年生產了38萬台P系列Quantum TV，TCL生產了5萬台，華為也生產了5萬台，海信（HiSense）生產了3萬台。這些製造商有望生產更多的QLED電視。

高端電視市場中，三星以52.4％的市佔率排名第一，是Sony的兩倍多；細分超過75吋的電視市場中，三星則以49.6％的市佔率排名第一，其次是Sony和LG。

▲▼QLED,OLED。（圖／取自網路）

▲QLED跟OLED的比較。（圖／取自網路）

【科技冷知識】
．QLED是什麼？

QLED（Quantum Dot Light Emitting Diodes）是由三星創造且申請商標的詞彙，是一種螢幕自發光技術，又稱作「量子點顯示技術」。此技術利用量子點來提升LED影像品質的效能，量子點散佈在一塊類似LED電視面板中具有濾光片作用的膠片上，透過這層薄膜將光線調校到最理想、最細緻的色彩、色溫和亮度，產生的光比LED更乾淨。
 

＃ 揭開 Her 的小心機！！！

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