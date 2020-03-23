東南亞供應鏈堪憂！三星、LG配合印度管制關閉當地工廠

▲三星電子配合印度政府，暫時關閉印度工廠。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

據《韓聯社》報導，三星和LG配合印度政府要求，暫時關閉位於印度的工廠。三星今（23）日證實此消息，將關閉諾伊達（Noida）工廠至25日；LG則表示，將關閉位於諾伊達和浦納（Pune）的工廠直至三月底。

三星的諾伊達廠主要生產手機，它們還準備在同廠區建立OLED 模組工廠。三星曾宣布要將諾伊達工廠擴建為全球最大的手機工廠。

三星也宣布將從今天起關閉歐洲斯洛伐克的電視工廠一週；此前，它們也已於18日關閉美國和加拿大的體驗店。

另外，LG將在本月底前關閉在諾伊達和浦納廠，這兩間工廠主要生產家用電器，例如洗衣機、冰箱和空調；另外，浦納工廠還生產手機。

除三星和LG外，現代汽車也宣佈關閉位於清奈（Chennai）的工廠；Kia汽車位於安德拉邦（Andhra Pradesh）的工廠目前雖照常生產，但它們也表示正在考慮關閉該工廠。

▲印度為防止疫情，開始實施全民管制。（圖／路透社）

印度從22日起開始實施全民管制，自早上7點至晚9點的14個小時裡，要求民眾居家隔離；新德里市政府表示，根據疫情發展可能會考慮封城。

目前印度確診案例360例，死亡人數7人。疫情若在東南亞爆發，勢必會影響到越來越多企業的供應鏈。



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