未保持社交距離擬開罰！蘇益仁揭執行面不可能：管控好大型集會才是重點

▲藥局排隊人潮。（圖／記者唐詠絮攝）

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情不見趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，將研議訂「社交距離」規範，若違者就開罰。前疾管局局長、國衛院名譽研究員蘇益仁今（30日）表示，執行面不太可能，光雙北捷運管理就是個問題，重點應放在大型集會、宗教活動、養護機構和社區的管理。

蘇益仁受訪提到，台灣不可能以「法」執行社交距離規範，以捷運、公車和鐵路管理就是個大問題，指揮中心可以訂出「行政規範」，讓民眾了解背後用意及嚴重性，再自身管理。但若要變成一種法去執行，人民生活會受到很大干擾，非常不贊成，因為太不容易了，大家隨時都有可能少於1公尺，是要怎麼罰？

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蘇益仁說，現階段因為疫情，民眾生活已受到許多影響，若執行社交距離規範，更會造成極大困擾，不可能把上班時間分成7、8、9、10點，捷運也不可能劃設座位，或是通通不用上班，大家都開車不搭大眾交通工具。

蘇益仁認為，台灣疫情目前算是都控制的很好，保持一定社交能量，不應再限縮。且部分國家爆發嚴重疫情，主要都是來自大型社區、集會感染，重點應放在管理好宗教活動、院內和養護機構，及大型集會、社區等管控，只要抓住這些，就不會有太大疫情。並強調現在只能減災，不可能無災，防疫能量強化，維持目前生活，就是最高的境界。

