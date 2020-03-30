美軍進駐夏延山核戰碉堡　宛如「末日電影」地下指揮防疫工作

▲夏延山核戰碉堡鑿穿花崗岩山壁建成。（圖／翻攝自U.S. Air Force）

實習記者簡立宇／綜合報導

美國截至29日下午，新冠肺炎確診人數已達123,938人，死亡人數2,237人，美軍不敢馬虎，北方司令部（U.S. Army's Northern Command）出動科羅拉多州（ Colorado）夏延山「核戰碉堡」（Cheyenne Mountain nuclear bunke），將重要的戰略人員送進洞穴中，避免受到影響。

根據《每日郵報》報導，北方司令部的空軍將軍歐蕭內西（Terrence O'Shaughnessy）表示，「為了確保我們可以保護家園抵禦傳染病，我們將總部分成好多支分隊，其中一部份轉移到這個備用基地。」他在北方司令部的FB直播中也提到，這些必須進駐碉堡的人員十分敬業，他們必須遠離家園和朋友。

▼夏延山的核戰碉堡指揮中心。（圖／翻攝自U.S. Air Force）

歐蕭內西也表示，關於誰能夠進駐地下基地，他無權干涉，假使碉堡內有其中一個人員確診了，他們高階的軍官會組成一個「第3分隊」在「某一個秘密基地」繼續工作。

該核戰碉堡自1961年開始動工，1966年完工，主要功能為確保在「高強度核戰」下，還能讓6000名重要官員生存數個月，以指揮反擊戰爭。碉堡位於花崗岩山體挖鑿的洞穴中，在地下610公尺處。指揮所下方有巨大彈簧與橡膠墊，可以抵抗核彈直擊。碉堡在911事件後還有擴建。

▼（圖／翻攝自U.S. Air Force）

另外，雖然無法進入碉堡拍電影，這座碉堡的指揮中心常被科幻片當成原型。美國還有其他三個安全基地，包括白宮地下的總統緊急行動中心，賓州的烏鴉山基地（RavenRock Mountain）和氣象山（Mount Weather）緊急行動中心。然而這些安全基地是否能防疫讓外界質疑。

▲（圖／翻攝自U.S. Air Force）