　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美軍進駐夏延山核戰碉堡　宛如「末日電影」地下指揮防疫工作

請按讚支持ETtoday新聞雲

 ▲夏延山核戰碉堡鑿穿花崗岩山壁建成。（圖／翻攝自U.S. Air Force）

實習記者簡立宇／綜合報導

美國截至29日下午，新冠肺炎確診人數已達123,938人，死亡人數2,237人，美軍不敢馬虎，北方司令部（U.S. Army's Northern Command）出動科羅拉多州（ Colorado）夏延山「核戰碉堡」（Cheyenne Mountain nuclear bunke），將重要的戰略人員送進洞穴中，避免受到影響。

根據《每日郵報》報導，北方司令部的空軍將軍歐蕭內西（Terrence O'Shaughnessy）表示，「為了確保我們可以保護家園抵禦傳染病，我們將總部分成好多支分隊，其中一部份轉移到這個備用基地。」他在北方司令部的FB直播中也提到，這些必須進駐碉堡的人員十分敬業，他們必須遠離家園和朋友。

▼夏延山的核戰碉堡指揮中心。（圖／翻攝自U.S. Air Force）

▲▼夏延山,核戰碉堡,U.S. Air Force。（圖／翻攝自U.S. Air Force）

歐蕭內西也表示，關於誰能夠進駐地下基地，他無權干涉，假使碉堡內有其中一個人員確診了，他們高階的軍官會組成一個「第3分隊」在「某一個秘密基地」繼續工作。

該核戰碉堡自1961年開始動工，1966年完工，主要功能為確保在「高強度核戰」下，還能讓6000名重要官員生存數個月，以指揮反擊戰爭。碉堡位於花崗岩山體挖鑿的洞穴中，在地下610公尺處。指揮所下方有巨大彈簧與橡膠墊，可以抵抗核彈直擊。碉堡在911事件後還有擴建。

▼（圖／翻攝自U.S. Air Force）

▲▼夏延山,核戰碉堡,U.S. Air Force。（圖／翻攝自U.S. Air Force）

另外，雖然無法進入碉堡拍電影，這座碉堡的指揮中心常被科幻片當成原型。美國還有其他三個安全基地，包括白宮地下的總統緊急行動中心，賓州的烏鴉山基地（RavenRock Mountain）和氣象山（Mount Weather）緊急行動中心。然而這些安全基地是否能防疫讓外界質疑。

▲▼夏延山,核戰碉堡,U.S. Air Force。（圖／翻攝自U.S. Air Force）

▲（圖／翻攝自U.S. Air Force）

 
ET快訊
吳釗燮酸「連台灣都不能提？」　WHO回應了：向台灣等所有地區
全球破71萬確診3.3萬死！　義大利成唯一「萬人病逝」國家
出現第3死！「奧捷團領隊」確診11天不治...指揮中心曝實情
中午變天…兩波水氣接力　周三起連下5天「清明連假雨區曝光」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美軍進駐夏延山核戰碉堡　宛如「末日電影」地下指揮防疫工作

現代巷戰怎麼打？帶3D模型地圖　還有「穿牆透視雷達」

西班牙軍方派A400M赴上海　載運各項醫療物資「航程預估33小時」

美國啟動「末日碉堡」防疫　國防戰略人員赴夏延山基地

日本首次出口軍事成品　三菱電機賣「防空雷達」到菲律賓

遠東最大空軍基地臉書自爆已淪陷　沖繩嘉手納2駐日美軍染疫

軍工業不停擺　陸第三代反坦克導彈「紅箭-12E」交付

北韓疑射2枚短程彈道導彈！　南韓：疫情緊張「籲中止不適當軍事行動」

搭載光電飛行控制系統　日本獨力設計新一代隱形戰機

「台美軍艦罕見同框」　美神盾艦通過台海照曝光

周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆

藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

醫療體系崩潰「只剩滿地棺材堆放」　義大利一夜死969人…懶人包一次看

蕭敬騰《你啊你啊》整首版來了！　「搖滾唱法」表情超不顧一切XD

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

法國情侶讚爆台灣！居家檢疫狂讚美食、警察「So Sweet」

八德酒駕拒檢撞警男輪胎遭開5槍　後座女中3槍亡警列過失致死被告

劉真靈堂開放最後一天　辛龍不到十點現身陪愛妻

美軍進駐夏延山核戰碉堡　宛如「末日電影」地下指揮防疫工作

現代巷戰怎麼打？帶3D模型地圖　還有「穿牆透視雷達」

西班牙軍方派A400M赴上海　載運各項醫療物資「航程預估33小時」

美國啟動「末日碉堡」防疫　國防戰略人員赴夏延山基地

日本首次出口軍事成品　三菱電機賣「防空雷達」到菲律賓

遠東最大空軍基地臉書自爆已淪陷　沖繩嘉手納2駐日美軍染疫

軍工業不停擺　陸第三代反坦克導彈「紅箭-12E」交付

北韓疑射2枚短程彈道導彈！　南韓：疫情緊張「籲中止不適當軍事行動」

搭載光電飛行控制系統　日本獨力設計新一代隱形戰機

「台美軍艦罕見同框」　美神盾艦通過台海照曝光

台灣西部「唯一淨土」靠3因素？嘉義名嘴再揭巧合：跟一條線有關

不斷更新／川普宣布企業延至4月底開工　紐約醫療用品「1週內將耗盡」

潘懷宗／每天一顆水煮蛋　免疫力加分抗肺炎

直擊李千那、ECHO「車內約會」1hr！　姐弟戀穩交滿6周年

全球突破71萬確診3.3萬死！美國13萬確診世界最多　義大利唯一破萬死國家

Dappei／法式復古靠2樣配件完成！IG部落客私服穿搭，美成高級畫報

國際桌總：凍結3月世界排名　6月30日前所有比賽暫停

喝牛奶「拉肚子」一定是乳糖不耐症？　營養師解析「3大關鍵原因」

唐綺陽運勢／3星座桃花卡關...魔羯出運！　雙子工作遇危險注意老問題

快訊／再多18天！　川普宣布：企業延至4月底開工

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

軍武熱門新聞

美軍駐夏延山核戰碉堡　地下指揮防疫

打巷戰帶3D模型地圖＋穿牆透視雷達

美國啟動末日碉堡　國防戰略人員避難「夏延山基地」

西班牙軍方派A400M赴上海　載運醫療物資

陸軍工業不停擺 紅箭-12E交付

影／解密內置彈艙 俄空軍首曝光蘇-57發射導彈畫面

日本三菱電機出口防空雷達到菲律賓

日本新型隱形戰機　搭載光電飛行控制系統

VP22裝甲運兵車列裝解放軍

台美軍艦罕同框　美艦穿台海照曝

駐日美軍也淪陷！沖繩嘉手納2空軍染疫

GEO-2衛星進入軌道 北斗三號導航系統全球連網僅剩「一星之遙」

「仁慈號」醫護船到了！　靠岸洛杉磯提供1000張病床

陸官媒發文砲轟「台北法案」轉發破千 留言板再現滿滿「梧桐」聲

更多熱門

相關新聞

王定宇：台灣曾想助中國萬件防護衣

王定宇：台灣曾想助中國萬件防護衣

民進黨立委王定宇29日表示，台灣在2月初的第一次武漢包機時，表達願意提供1萬件防護衣給中國，但湖北台辦以飛機另有任務回絕，後來就沒有了下文。

市長：紐約醫療用品1週內將耗盡

市長：紐約醫療用品1週內將耗盡

俄增275例　市長市長：別再出門

俄增275例　市長市長：別再出門

出現第3死！「奧捷團領隊」確診11天不治...指揮中心曝實情

出現第3死！「奧捷團領隊」確診11天不治...指揮中心曝實情

好市多一幕　網推：在台灣很幸福

好市多一幕　網推：在台灣很幸福

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒北美要聞武漢肺炎COVID-19美國空軍北方司令部U.S. Air Force夏延山核戰碉堡

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

謝和弦入院前「留聲機錄下告白」　莉婭回應心聲

即／菲驚傳墜機爆炸！全員罹難

快訊／案108奧捷團40多歲男不治

小鐘遭潑水「收包走人」不錄了！

女子疑染新冠肺炎亡！家人抱遺體回家

辰亦儒抱怨曾之喬「為何不以我為優先」

出現第3死！「奧捷團領隊」確診11天不治...指揮中心曝實情

林佳龍震怒下令調查：有特權絕不寬貸

中午變天！　周三起連下5天「清明連假雨區曝光」

奶汪上車跟回家　1年後變驚嚇包

閃亮亮認分手1個月後「狠斷髮20cm」！

冰島雙病毒感染者　指揮中心回應

台南安平漁光島傳出「四腳獸」出沒

更多

最夯影音

更多
周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆

周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆
藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

醫療體系崩潰「只剩滿地棺材堆放」　義大利一夜死969人…懶人包一次看

醫療體系崩潰「只剩滿地棺材堆放」　義大利一夜死969人…懶人包一次看

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面