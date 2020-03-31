FDA核准抗瘧疾藥治新冠！醫揭「國內臨床藥效」：4死亡病例用過羥氯奎寧

▲羥氯奎寧是人工合成藥物，結構與奎寧類似，毒性少、臨床上使用多年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

在美國總統川普的大力推薦下，美國食品暨藥物管理局（FDA）已緊急授權，同意有限使用氯奎寧與羥氯奎寧，來治療新冠肺炎患者。在台灣，目前5例新冠肺炎死亡個案中，其中就有4例曾嘗試使用羥氯奎寧治療，卻仍無力回天，對此有醫師指出，經初步觀察，重症患者治療以瑞德西韋效果較佳，羥氯奎寧治療輕症可發揮一定效果。

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▲ 美國總統川普。（圖／路透）

川普日前曾指出，氯奎寧和羥氯奎寧可能是「上帝的禮物」，不過有科學家警告稱，過度誇大這未經驗證的治療方式，可能具有一定的危險性，擔心川普為這2種藥物背書的行為，可能會導致真正需要這些藥物的病患用藥匱乏，譬如紅斑狼瘡與類風濕關節炎患者。

紐約醫生Zev Zelenko對約500名患者，使用羥氯奎寧、硫酸鋅阿奇黴素治療，除了有約10%的患者出現暫時性噁心和腹瀉外，沒有嚴重副作用，他也聲稱自己達成「零死亡、零住院和零插管」的目標，同時建議各個年齡層的呼吸急促患者，都需接受治療，高風險類別的患者即使僅有輕微症狀，也要接受治療。

▲桃園機場全面加強邊境管制，機場湧現大批返國人潮。（圖／記者李毓康攝）

目前，台灣也已使用羥氯奎寧治療新冠肺炎患者，至今累計的5例死亡個案中，就有4例曾用過該藥物。據《自由時報》報導，中國醫大附設兒童醫院感染科主任黃高彬表示，病毒入侵人體後會影響細胞素分泌，造成自體免疫過度反應而引發免疫風暴，猶如「自己拿刀捅自己」。

他接著指出，羥氯奎寧具有免疫調節作用，用在輕症患者身上，可能使免疫系統獲得適當調節，讓病況獲得控制，但抑制冠狀病毒複製成效有限。指揮中心發言人莊人祥則指出，國內確診個案使用羥氯奎寧後死亡，尚不能就此斷定無效，必須視整體使用狀況再評估，持續觀察。

另外，對於備受討論的瑞德西韋，則可透過抑制核醣核酸的轉譯，來抑制病毒複製。從目前台灣臨床試驗初步結果上看，瑞德西韋對重症患者效果較好，其中有的人一天就退燒，且未再復發。