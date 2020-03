首位美軍死於新冠肺炎　國防部證實「悲傷的一天」：巨大損失

▲美國國防部長艾斯培證實首位美軍死於疫情的消息。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

美國國民衛隊軍人希科克(Douglas Linn Hickok)確診新冠肺炎(COVID-19),然而不敵病魔,住院治療1周以上仍於28日過世,成為首位死於此種冠狀病毒的美國軍人。

《福斯新聞》報導,根據五角大廈30日發布的聲明,希科克確診新冠肺炎後,自21日開始住院,他於28日病逝。美國國防部長艾斯培(Mark Esper)表示,這對國防部是悲傷的一天,是軍界巨大的損失,未來也將加強跨部門合作來抗疫,「我們向他的家人、朋友、文職同事以及整個美國國民衛隊表達哀悼。」

希科克為紐澤西州國民衛隊成員。民主黨籍的紐澤西州州長墨菲(Phil Murphy)說,失去希科克令他心碎。

回到3月初,墨菲曾部署紐澤西州的國民衛隊,協助對抗疫情,內容包括指揮交通並在必要時刻分發食品與物資。紐澤西州報告1萬3386起病例,嚴重程度僅次於紐約州。

I’m heartbroken by the loss of @NJNationalGuard Captain Douglas Linn Hickok to coronavirus.



He was a drilling guardsman and physician’s assistant, originally from Jackson.



Our thoughts are with his wife, children, and their family.