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就診六次才通報！　醫透露「病程說明一切」：不代表診斷錯誤

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▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，醫護人員著隔離衣。（圖／記者林敬旻攝）

▲案268就醫六次才確診。（圖／記者林敬旻攝）

記者林妤柔／採訪報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情日益升溫，昨(28)日新增的案例中，本土病例案268無出國史，早在2/28就有症狀，但去診所前三次都認為是感冒，就醫六次才通報確診。醫師黃高彬表示，該病患前期可能是呼吸道症狀，後期才感染新冠肺炎，認為醫師當初的診斷並無問題。

中國醫大附設兒童醫院感染科主任黃高彬表示很正常，呼吸道症狀相當常見，病毒感染、流感都有可能，臨床上表現出來，不一定代表先前就感染，也不代表是醫師診斷錯誤。

請繼續往下閱讀...

案268從2月28日到3月18日出現咳嗽、喉嚨痛發燒等多次就醫，3月20日因發燒、肺炎收治住院，前面三次都被當成一般感冒，後續經治療後症狀改善於3月23日出院，但返家後又出現發燒、呼吸急促及腹瀉症狀，於3月25日再次就醫，經醫院採檢通報確診。

▲0328指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心表示，沒有旅遊史、接觸史，只要發生社區肺炎，就可通報採檢。（圖／指揮中心提供）

黃高彬推測，案268應該是後期才感染新冠病毒，如果2/28號感染，病程不合道理，新冠肺炎病徵通常一至兩個禮拜就會過去，若沒有好就會轉成重症，但他到最近症狀才更明顯，應為後期感染。

以醫學觀點來看，案268可能起初是流感或一般感冒，到後期得到新冠病毒，若4-7天發病，可能是3/10前後感染。黃高彬表示，新冠肺炎起初症狀跟一般感冒很像，無法馬上聯想到，不同的人表現出的狀況也不同，好比有人嗅覺跟味覺改變，這發生率是兩到三成，醫學上來說比例很低會忽略，症狀到八、九成才會變成指標，兩、三成都是次要指標。

為了避免相關案例再度發生，黃高彬表示指揮中心決定擴大篩檢，即使沒有旅遊史、接觸史，只要發生社區肺炎（非醫院感染），就可以通報採檢。

中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩指出，案268本身有慢性病，身體還有其他症狀，也會呈現呼吸道症狀，所以醫師診斷會受到個案原先長期有的呼吸道症狀影響，若病人有慢性病或慢性呼吸道疾病，對醫師來說，診斷是個挑戰，因此也不斷提醒醫護同仁提高警覺。

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