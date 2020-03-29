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揭露華盛頓醫院防疫疏失　華裔急診醫師9天後遭解雇　

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▲ 急診室醫師林明向媒體爆料醫院防疫疏失，隨即遭到解雇。（圖／翻攝Ming Lin臉書）

急診室醫師林明向媒體爆料醫院防疫疏失，隨即遭到解雇。（圖／翻攝Ming Lin臉書）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國新冠肺炎確診病例人數已經超過12萬，是全球疫情最嚴重的國家。日前一名急診科醫師就向媒體爆料，自己所任職的華盛頓醫院除了缺乏防疫設備、沒有足夠的隔離病房安置患者，甚至還未針對院內人員進行定期體溫檢測，在面對疫情的防護作業上顯然有所疏失。然而，這名醫生曝光這件事才不週2周，他就隨即遭到解雇。

綜合外媒報導，任職於華盛頓「和平健康生約瑟夫醫療中心」（PeaceHealth St. Joseph Medical Center）急診科的華裔醫師林明（Ming Lin）在3月中向《西雅圖時報》控訴，自己上班的醫院對於新冠肺炎的防疫工作準備不足，由於口罩等防疫物品不足，不少前來檢測的患者就這樣在毫無防護的情況，擠在急診室大廳。

除此之外，這名醫師還指出，醫院的檢測動作緩慢，甚至就連許多內部員工都還未進行過檢測，再加上也沒有定期測量進出人員的體溫，種種疏失讓他忍不住質疑，「明明醫院位置離華盛頓疫情中心相當近，為何仍無法做到充足的防疫措施，相較有些小醫院，甚至更不重視疫情得嚴重性。萬一大量病患湧入，醫院很可能根本應付不來。」

沒想到，在《西雅圖時報》刊出相關報導9天之後，27日林明準備要去醫院上班時，突然收到院方通知，「你不用到醫院，因為你的輪班已經被取消了」。他隨即聯繫雇主，沒想到雇主卻告訴他被解雇了。

據悉，林明雖然在「和平健康生約瑟夫醫療中心」工作多年，但他其實是醫療人力外包公司「TeamHealth」的雇員，TeamHealth與他所工作的醫院簽訂合約，負責給提供醫院急診科醫護人員。也是因為TeamHealth中止了與林明的僱用合約，才導致他失業。

▲ 林明在臉書上痛批醫院和外包公司「TeamHealth」作法可恥 。（圖／翻攝自Ming Lin臉書）

不過林明提到，自己在向媒體爆料後，還有持續在臉書上發文檢討醫院的不足之處，當時就曾收到院方警告，要求他立刻刪除相關貼文，當下遭到他拒絕。他猜測，可能就是因為這樣，醫院才會聯繫TeamHealth，要求TeamHealth解除專屬合約，將他開除。

「TeamHealth」28日透過電子郵件聲稱，「林明只是結束醫院的合約，並沒有被我們解雇。」他們也補充，接下來會持續為林明找尋其他工作。但許多網友在得知林明的遭遇後，仍為他打抱不平，紛紛前往「TeamHealth」和「和平健康生約瑟夫醫療中心」的推特下面留言提到，「這不就跟美國過去抨擊伊朗和中國所做的事情一樣嗎？」、「他只是希望醫院能更加重視病患和醫療人員安全，為什麼要解雇這樣的人呢？」、「是承認防疫疏失了嗎？不然為什麼要叫醫生刪文，還急著開除人家。」

 
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