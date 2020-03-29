整條街不到10人！士林夜市「空前冷清狀」曝　當地人：從小到大沒見過這樣

▲士林夜市假日晚上將近10點的景象。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



記者黃可昀／綜合報導

防疫期間，餐廳、電影院等密閉場所的人潮大幅減少，不少店家撐不過這波衝擊紛紛關門歇業。有網友昨天到士林夜市逛街，明明是上班族和學生都放假的周末，夜市景象卻相當冷清，一整條路不到10個人，不少店家甚至直接拉下鐵門沒開業。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出照片，本該是擠滿觀光人潮的士林夜市，竟變成空蕩蕩的場面，不僅夾娃娃機店一個人都沒有，攤販前也看不到半個身影，只有零星幾人走在街上。他還發現很多店家直接歇業，似乎是敵不過客人銳減的衝擊，紛紛退租收攤。

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▲深坑老街也空蕩蕩。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



另一位高雄網友也在「爆廢公社公開版」PO出六合夜市景象，晚間9點23分，雖然店家和攤商都有出來做生意，但整條路遇不到幾個人，很多老闆無奈地低著頭玩手機，等一整個晚上也沒幾位客人上門。

▲高雄六合夜市也沒什麼人。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



網友表示，這代表國人的防疫觀念很好，現在敏感時期最好別到人多的場所，雖然對店家帶來不少影響，但能更加落實防疫工作，「覺得大家很棒啊！疫情少出門減少群聚感染」、「說真的，從小到大沒有看過夜晚這麼空曠人煙稀少的士林夜市，尤其還是假日」、「九份老街也是沒人潮，就連老街口招攬停車的都不用留鑰匙了，甚至下殺到兩小時只要100而已，之前哪有這種優惠價格啊」、「剛剛8點多去也是人煙稀少，有些店家也沒開。」

不過，其他地區網友回應，部分夜市的人潮依然眾多，原PO是因為比較晚去士林夜市，加上當天下大雨，所以看起來比較冷清，「疫情+下雨+時間晚的關係，這樣應該正常吧」、「是因為比較晚了吧，稍早六七點去也沒那麼誇張」、「星期三去中壢夜市，還蠻多人的耶」、「逢甲夜市倒是蠻多人的」。

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