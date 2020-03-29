買不到口罩！他花15天蓋工廠自己做...如今歐洲訂單排到4月中

▲因為買不到口罩，江蘇男子蘇仁仁花15天蓋口罩工廠。（圖／翻攝澎湃新聞、以下同）

記者曾俊豪／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球擴散，不少地方都出現口罩等醫療物資短缺的情況。江蘇一名不到30歲的蘇姓男子在大陸疫情爆發期間，因為買不到口罩，決定自己貸款蓋一間口罩工廠。這間工廠花了他15天的時間籌備，經過這段時間的運作，每天能生產2到3萬個口罩，目前還接下義大利與瑞士訂單，將口罩外銷歐洲。

《澎湃》新聞報導，家住在江蘇嘉興的蘇仁仁是一名「90後」，今年春節前三天，他遇到買不到口罩的窘境。當時，他跑遍嘉興當地的藥局，卻發現一個口罩都買不到，「發朋友圈之後，大家都在說買不到口罩，只能託關係買口罩，甚至有網路賣家把口罩炒到（人民幣）30元、50元（約台幣133、215元）。」

▲▼蘇仁仁的口罩工廠，如今只接歐洲訂單。（圖／翻攝澎湃新聞）

他指出，由於親朋好友都沒有口罩可以用，自己家中又有兩個小孩，於是決定貸款開一間口罩工廠。這間工廠從前期籌備到實際投產，包括廠區裝修，一共才花了15天時間。

蘇仁仁回憶，用「中國速度」蓋工廠，其實當時已經快崩潰，「因為裝修都一個人弄，什麼問題都自己解決，問題也多，原料價格一直漲，機器設備那邊，也擔心機器出問題，會被高價買走。」

曾飛到川震現場，擔任志工的他，在產線順利運作後，也將生產的口罩捐贈出去，迄今已經經贈幾千個口罩。他說，目前的生產線以「KN95」口罩為主，每天能生產2到3萬個。

蘇仁仁表示，目前一次性平面口罩的產線正在調整中，若調適好，每條線會增加10萬個左右的產能，訂單不但已經排到四月中，還都是義大利與瑞士等歐洲訂單。「從來沒想到會這樣，中國是災難國、疫情過，沒想到國外也會這麼嚴重。」

▲蘇仁仁正在調整產線，生產一次性口罩。（圖／翻攝澎湃新聞）